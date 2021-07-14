COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

沒打疫苗步步難行　未接種者在中國多地出行受限

▲中國的COVID-19疫苗接種已逾14億劑次，隨著疫苗施打的普及，多地政府相繼對未接種者作出限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國的COVID-19疫苗接種已逾14億劑次，隨著疫苗施打的普及，多地政府相繼對未接種者作出限制。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-14 19:43:38

（中央社台北14日電）中國的COVID-19疫苗接種已逾14億劑次，隨著疫苗施打的普及，多地政府相繼對未接種者作出限制，過去一週，江西、浙江、安徽都發布告知說，沒接種疫苗將影響出行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據中國國家衛生健康委員會官網，截至13日，中國大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種累計14億201萬9000劑次。

隨著疫苗施打的普及，各地也對未接種民眾作出限制。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，浙江省寧波市寧海縣衛生和計畫生育局官方微信公眾號公布，疫情防控辦公室11日發布通知：25日起，原則上不允許未接種疫苗者進入醫療機構住院部、養老院、學校（幼兒園、托兒所、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監所等重點場所。

浙江麗水市青田縣8日也公布了類似通知：21日起，不允許未接種者進入醫療機構住院部、養老院、托兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監所等重點場所。

江西省撫州市崇仁縣的最新通知則說，將在商場、景區、車站、影院等公共場所實行掃「贛通碼」查看疫苗接種紀錄，居民若未接種疫苗，將對生活和出行帶來不便。

另據江西贛州定南縣的通告，26日起，不允許未接種疫苗者進入超市、醫院、學校、車站等；贛州的安遠縣也發通告指，26日起不允許未接種疫苗者進入超市、醫院、學校、車站等重點公共場所。

安徽省黃山市休寧縣衛健委昨天也通知，8月1日起將在全縣範圍內，對出入超市、市場、銀行、賓館酒店、電影院、醫院、藥店、理髮店、政務大廳等各類公共場所人員和乘坐公車的市民展開疫苗接種查驗（安康碼）。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1100714

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.77%58.23%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.94%43.06%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀