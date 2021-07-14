幸福企業！中國信託全面補助防疫金、防疫險　眷屬也受惠

國內新冠肺炎擴大至今，三級警戒四度延期，許多行業在疫情期間堅守崗位，其中「中信金控」不僅維持金融服務不中斷，在體恤員工方面更是有目共睹，日前便提撥基層同仁防疫補助金每人1萬元，第一線櫃檯同仁加碼至1萬5000元，同時發放快篩試劑、物資包等，更進一步為超過6萬名的同仁及眷屬投保防疫險，展現We are family精神





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疫情期間各界秉持防疫從嚴，中信金控也在內部控管，企業責任之間全面部署。７月發放非管理職正職員工每人防疫補助金1萬元，以及超過2000位第一線櫃檯同仁則因承擔更大風險，加碼至1萬5000元。同時全面發放快篩試劑，為超過6萬名同仁及眷屬投保「疫保安心團體健康保險」，包含入住負壓隔離病房日額保險金最高18萬元、法定傳染病慰問金2萬元。規劃隔離防疫物資包配送、染疫慰問金等配套措施。





為鼓勵同仁積極注射疫苗，及早達成群體免疫之目標，中信金控給予2日有薪疫苗接種，同仁配偶、直系二等親及子女接種疫苗也有2日有薪疫苗照顧假。至於確診同仁，則依染疫輕、重症，加發3萬元或5萬元慰問金；同仁或因同住者染疫匡列隔離期間，每周發送日常生活必需品至隔離結束。而考量台灣疫苗尚未全面開放接種，目前中信金控透過異地辦公、分流到班及居家上班等方式降低辦公區人員總數，





中信金控落實企業社會公民責任，於今年6月捐贈宣布捐款新臺幣5000萬元，提供台北市政府、新北市政府、台北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院等單位，專款用於醫護人員生活補助、醫療器材、防護物資採購等相關項目需求，向醫護人員致上最高敬意，深入了解需求、提供便利且有溫度的金融服務，攜手走過最難的時期，致力成為值得信賴的金融機構。





中國信託海外分支據點達116處，疫情較為嚴峻的印尼子行及印度分行，中國信託同仁的第一劑疫苗施打率已達67%及74%。今年5月印度疫情最困難之際，也特別派專機將印度斯里伯魯德分行兩位同仁接送回台，另自台灣添購10台製氧機送抵印度分行供染疫同仁及家屬自行使用。此外，中信金控持續監控海外分子行當地疫情，彈性調整人力，派駐海外同仁給予加給津貼補助，赴回任者提供交通、防疫旅館住宿、檢測費用補助，但仍有多位外派之台籍同仁堅守崗位，確保營運正常。



