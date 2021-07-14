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台南今年第2例日本腦炎　防蚊幼兒速打疫苗

▲台南市出現今年第2例日本腦炎確定病例，衛生局疾病管制科調查，個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點都以住家為主，附近2公里範圍內有豬舍及水田等高風險環境，研判居住地點附近感染可能性較高。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年7月14日
▲台南市出現今年第2例日本腦炎確定病例，衛生局疾病管制科調查，個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點都以住家為主，附近2公里範圍內有豬舍及水田等高風險環境，研判居住地點附近感染可能性較高。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年7月14日

中央社

2021-07-14 20:01:06

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市出現今年第2例日本腦炎確定病例，全案為全國第13例。台南市政府衛生局長許以霖表示，接種疫苗是最有效的預防方法，提醒家中年滿15個月以上幼兒盡速接種。

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此外，許以霖提醒居所或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境民眾應加強自身防蚊措施，如自覺有感染虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，建議自費接種日本腦炎疫苗。

依衛生局資料，個案為50多歲男性，住白河區，7月5日出現頭暈、倦怠等症狀；8日因發燒、躁動及意識改變至柳營奇美醫院急診就醫，隔日收治住院治療並予以採檢通報；今天經檢驗確診，目前住院治療中。

衛生局疾病管制科調查，個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點都以住家為主，附近2公里範圍內有豬舍及水田等高風險環境，研判居住地點附近感染可能性較高。

已委請衛福部疾病管制署及國家衛生研究院專家學者前往個案住家及附近高風險場所調查評估，同時落實環境滅蚊及誘捕病媒蚊等防治措施，並籲請鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻疫苗施打；環保局也派員加強環境清消，降低病媒蚊密度。

衛生局提醒民眾儘量避免在黃昏、黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；家中門窗安裝紗門紗窗，睡覺時使用蚊帳；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可防蚊藥劑。

依疾管署監測資料，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，其中6、7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬隻為病毒最主要增幅宿主。

大部分的人感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。（編輯：孫承武）1100714

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