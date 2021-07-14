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歐美太空總署強強聯手　成策略夥伴對抗氣候變遷

▲歐洲與美國的太空總署今天宣布將建立策略聯盟，聯手對抗全球氣候變遷。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲與美國的太空總署今天宣布將建立策略聯盟，聯手對抗全球氣候變遷。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-14 19:35:22

（中央社巴黎13日綜合外電報導）歐洲與美國的太空總署今天宣布將建立策略聯盟，聯手對抗全球氣候變遷。雙方表示，這是史無前例的策略合作，結合兩方的地球科學人才，並透過太空制高點測量氣候變遷。

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美國國家航空暨太空總署（NASA）和歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）今天宣布聯手投身對抗氣候變遷的戰役，他們表示，這將為全球共同回應此議題鋪路。

ESA在聲明中表示，為確保地球觀測衛星的數據獲最妥善使用、推動科技進步，以及最重要的，替人類帶來最大福祉，ESA和NASA形成策略夥伴，為了促進地球科學和對抗氣候變遷而努力。

夥伴關係今天正式確立，公布由歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）與NASA署長尼爾森（Bill Nelson）兩人簽屬的意向聲明書。

聲明稿指出，計畫目的在於「藉由兩方在地球科學觀察、研究與應用上的共同努力，透過觀察地球與其環境，為促成全球共同回應氣候變遷鋪路」。

美國與歐洲太空總署之前就已在環境議題上合作過，例如哥白尼哨兵6號（Copernicus Sentinel-6）計畫，由如小型貨車般形狀大小的衛星量測海平面上升，追蹤將在一個世代之內威脅上千萬生命的變化。

ESA署長阿施巴赫表示：「毋庸置疑，太空是測量和監控氣候變遷最好的制高點，然而聯手合作也是對應這個全球議題的關鍵」。他補充說：「這也是為何雙方今日協議如此關鍵的原因。」

阿施巴赫指出，11月召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）將提供各方機會，「讓太空進一步成為減輕氣候變遷解方的一環」。

NASA署長尼爾森則表示，氣候變遷是個全球挑戰，必須全體總動員，並立刻採取行動。

尼爾森補充說道，NASA和ESA在太空領域一路領先，打造地球科學上史無前例的策略夥伴關係。（譯者：曾婷瑄/核稿：林治平）1100714

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