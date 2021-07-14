總統指示劑次人口比算疫苗覆蓋率？府：參考國際計算方式
國民黨砲轟中央流行疫情指揮中心（CDC）以「劑次人口比」計算疫苗覆蓋率是「灌水」，更質疑是因為總統蔡英文先前曾宣示要在7月底前，讓疫苗覆蓋率達20％至25％，進而指示CDC以濟次人口比計算；對此，總統府發言人張惇涵表示，一路以來，公開透明都是台灣防疫的重要原則，只要稍加暸解實情，就可以只奧這個議題，是毫無查證，更是毫無意義的假議題。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-14 20:19:20
張惇涵表示，蔡英文有請CDC參考國際方式，詳實發布疫苗接種進度，讓國人及國際清楚了解。CDC指揮官陳時中今天也在記者會中公開說明表示，包括美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞等，都是使用「劑次人口比」的方式計算疫苗覆蓋量，「不是因總統要求而做」，而是要讓數據在國際間能夠被看得更清楚。
張惇涵強調，實際上，若到疾管署官網「COVID-19疫苗統計資料」頁面查詢，就可清楚看到，我國統計方式都是完整呈現，同時呈現劑次人口比，以及第一劑、第二劑施打進度；部分媒體和有心人士意圖操作這個議題，但其實只要稍加了解實情，就能清楚知道，這既是毫無查證，更是毫無意義的假議題。一路以來，「公開透明」都是台灣防疫的重要原則，操作這類議題只是混淆社會視聽，對防疫工作毫無意義的事，應該適可而止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。