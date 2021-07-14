COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

黃越綏自稱遭鴻海、永齡「辱罵塞爆信箱」　劉宥彤回應了

▲永齡基金會執行長劉宥彤陪同鴻海創辦人郭台銘進府與蔡英文會面，意外遭前國策顧問黃越綏批評服飾不符禮儀，引發風波。（圖／總統府提供）
▲永齡基金會執行長劉宥彤陪同鴻海創辦人郭台銘進府與蔡英文會面，意外遭前國策顧問黃越綏批評服飾不符禮儀，引發風波。（圖／總統府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 20:45:26

前國策顧問黃越綏日前發聲批評永齡基金會執行長劉宥彤，認為劉穿著T恤（實際上是POLO衫）和牛仔褲與總統蔡英文會面，服裝不符禮儀。黃越綏今（14）日更再爆料自己遭到永齡基金會與鴻海員工辱罵，劉宥彤隨後也發文回應，澄清並無永齡基金會同事錢去留言辱罵，認為黃越綏的指控並不公平。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在鴻海與台積電傳出順利買回疫苗的好消息後，前國策顧問黃越綏跳出來抨擊劉宥彤，認為她在6月18日與郭台銘進總統府面見蔡英文的服裝不符禮儀。隨後劉宥彤發文道歉，而總統府也澄清蔡英文未覺不受尊重，認為劉無須為此道歉。結果黃越綏今日又在臉書發文自爆遭到永齡基金會與鴻海員工辱罵，信箱被塞爆五千多封。黃越綏還槓上聲援劉宥彤的台北市議員徐巧芯，譏諷徐巧芯「三八假賢慧」。

▲黃越綏自爆遭到永齡基金會人士與鴻海員工的辱罵。（圖／翻攝自黃越綏臉書）
▲黃越綏自爆遭到永齡基金會人士與鴻海員工的辱罵。（圖／翻攝自黃越綏臉書）
對此，劉宥彤今晚也在臉書發文向黃越綏喊話，「黃老師可能誤會有永齡基金會和鴻海員工去您的臉書留言，更甚者～是您說他們的留言對您人身攻擊和不堪辱駡，我想這應該是您個人的臆測，但卻指控這5千多則留言來自永齡與鴻海，我並無鴻海職務無法代表鴻海發言，但經查永齡同事們並無上您的臉書留言，更別說5000多人對您辱駡...懇請黃老師理解公開這樣指名道姓對基金會並不公平，可否修正並調整發文內容，尊重彼此，讓事情可以告一段落。」

劉宥彤也強調，「服裝儀容的事宜，我已誠心誠意向大眾表達，當日是我礙於時間緊迫的情況下做出不適切的判斷，虛心接受您與其他朋友的批評，並向蔡總統表明自己的無心之失，向她道歉，總統府也給予暖心回應，認為無需為穿著自由道歉。在此感謝蔡總統！未來也會謹記在心。」

劉宥彤最後透露自己也遭到網友辱罵，「至於有些朋友私訊問候我的家教，祖宗，我想我小時候受到祖父很大的影響，他老人家會説『別問國家為你做什麼，先問你為國家做什麼』雖然八股，但也影響成為我做人做事的方法！我的祖父母、外祖父母，父母都已過逝，所以讓大家這樣批評，我對逝去的長輩們心裏真的感到很大歉意」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.25%58.75%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
57.43%42.57%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀