黃越綏自稱遭鴻海、永齡「辱罵塞爆信箱」 劉宥彤回應了
前國策顧問黃越綏日前發聲批評永齡基金會執行長劉宥彤，認為劉穿著T恤（實際上是POLO衫）和牛仔褲與總統蔡英文會面，服裝不符禮儀。黃越綏今（14）日更再爆料自己遭到永齡基金會與鴻海員工辱罵，劉宥彤隨後也發文回應，澄清並無永齡基金會同事錢去留言辱罵，認為黃越綏的指控並不公平。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 20:45:26
在鴻海與台積電傳出順利買回疫苗的好消息後，前國策顧問黃越綏跳出來抨擊劉宥彤，認為她在6月18日與郭台銘進總統府面見蔡英文的服裝不符禮儀。隨後劉宥彤發文道歉，而總統府也澄清蔡英文未覺不受尊重，認為劉無須為此道歉。結果黃越綏今日又在臉書發文自爆遭到永齡基金會與鴻海員工辱罵，信箱被塞爆五千多封。黃越綏還槓上聲援劉宥彤的台北市議員徐巧芯，譏諷徐巧芯「三八假賢慧」。
對此，劉宥彤今晚也在臉書發文向黃越綏喊話，「黃老師可能誤會有永齡基金會和鴻海員工去您的臉書留言，更甚者～是您說他們的留言對您人身攻擊和不堪辱駡，我想這應該是您個人的臆測，但卻指控這5千多則留言來自永齡與鴻海，我並無鴻海職務無法代表鴻海發言，但經查永齡同事們並無上您的臉書留言，更別說5000多人對您辱駡...懇請黃老師理解公開這樣指名道姓對基金會並不公平，可否修正並調整發文內容，尊重彼此，讓事情可以告一段落。」
劉宥彤也強調，「服裝儀容的事宜，我已誠心誠意向大眾表達，當日是我礙於時間緊迫的情況下做出不適切的判斷，虛心接受您與其他朋友的批評，並向蔡總統表明自己的無心之失，向她道歉，總統府也給予暖心回應，認為無需為穿著自由道歉。在此感謝蔡總統！未來也會謹記在心。」
劉宥彤最後透露自己也遭到網友辱罵，「至於有些朋友私訊問候我的家教，祖宗，我想我小時候受到祖父很大的影響，他老人家會説『別問國家為你做什麼，先問你為國家做什麼』雖然八股，但也影響成為我做人做事的方法！我的祖父母、外祖父母，父母都已過逝，所以讓大家這樣批評，我對逝去的長輩們心裏真的感到很大歉意」。（編輯：倪浩軒）