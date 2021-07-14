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再獲撥補5600劑莫德納　潘孟安：7月底前完成蔡總統目標

▲再獲撥補5600劑莫德納，屏東縣長潘孟安：7月底前完成蔡總統目標 （圖／新頭殼）
▲再獲撥補5600劑莫德納，屏東縣長潘孟安：7月底前完成蔡總統目標 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-07-14 23:25:29

7/16公費疫苗預約開打前夕，屏東縣政府今(14)日再獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，縣長潘孟安表示已完成65歲以上、原住民55歲以上長者施打作業，有信心在7月底前完成總統蔡英文提出的25%目標。

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屏縣府迅速安排公眾運輸系統司機員、高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、手語翻譯員等，明天至全縣10處中大型速打站接種，縣府強調，「撥補多少疫苗，就用最快、最安全的方式打完」，盡速讓更多人受到保護。

另屏東已完成65歲以上、原住民55歲以上長者施打作業，到目前為止，65歲以上長者接種率突破70.96%，屏東疫苗使用率91.6％，剩餘率8.4%，都是領先全國，且疫苗涵蓋率已達23.31%。

縣府指出，屏東執行疫苗施打一直秉持「滴滴不浪費」的原則，從民政系統針對施打對象年齡層的分齡造冊、各鄉鎮公所村里長幹事分送通知單、分流分批接種，到「屏東模式」貼心施打服務，每一個環節都經過沙盤推演及滾動調整，「用心計較」，讓施打作業快速順利推展，全速提升疫苗覆蓋率。

因原住民年齡層提前10歲施打，縣府先撥用疫苗施打，此次獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，即為補上先前原住民使用的劑量，另方面，中央也肯定屏東執行施打作業的高效率，才會再撥補，但這一來，也讓原本可以休息兩天的中大型施打站提前一天「結束休假」。

5600劑疫苗今天中午運抵屏東，縣府也迅速盤點施打對象進行造冊，包括高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、公眾運輸系統、月嫂、手語翻譯員、公所防疫人員等，將在除了佳冬站以外的10個中大型速打站施打。

縣府也再次提醒，16日起公費疫苗預約施打，將集中在全縣11處中大型速打站，原各鄉鎮天涯海角施打站功成身退，請民眾預約施打時，選擇最適合地點就近接種。

11處中大型施打站為：屏東市縣立體育館及鶴聲國中、里港鄉里港國小、內埔鄉內埔國小、萬丹鄉萬丹國中、潮州鎮潮州高中、東港鎮東港靜思堂、佳冬鄉佳冬國中、枋寮鄉枋寮高中、恆春鎮恆春國中、琉球鄉琉球衛生所。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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