高虹安爆羅秉成插手BNT簽約　一要求讓台積電、鴻海灰心

台積電、鴻海及永齡基金會採購1000萬劑BNT疫苗捐贈給政府，消息振奮人心，得到各界掌聲，而蔡英文總統日前在臉書Po文強調：「行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位」。不過，民眾黨立委高虹安揭露，合約要畫押前，行政院發言人羅秉成提了一項要求，讓2間企業炸鍋，也令人感到灰心。





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高虹安在東森節目《關鍵時刻》爆料，由於蔡政府抗拒與上海復星接觸，因此授權台積電、鴻海，作為談判代表，台積電、鴻海的企業代表盡力爭取的同時，蔡政府卻又在過程中提了許多要求，例如瓶身包裝不能有「復必泰」、合約中不能出現「台灣地區」的字眼等等。





高虹安指出，台積電、鴻海、上海復星、BNT與裕利等廠商，簽訂了採購合約，等到疫苗真的來了，還要由CDC出面，與廠商簽訂接受捐贈的合約，並承擔相當責任。而台積電、鴻海的法務代表洽談合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，但行政院發言人羅秉成看到，覺得有「台灣地區」的字眼出現\「這樣不行」，讓2大企業瞬間炸鍋。





高虹安續指，「台灣地區」這四個字，是出現在上海復星去證交所公告的內容當中，而依據台灣法規資料庫的內容，《 台灣地區與大陸地區人民關係條例》當中，用詞就是台灣地區、大陸地區。然而，合約當中沒有賣台、出賣主權，也沒有出賣任何國家尊嚴，是正常的國際交易契約，卻好像花了90％的時間，在處理政治考量，的確是滿讓人感到灰心。



