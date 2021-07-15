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追加第3劑可以強化保護力？　張上淳：需要更多研究資料

追加第3劑可以強化保護力？　張上淳：需要更多研究資料
追加第3劑可以強化保護力？　張上淳：需要更多研究資料

健康醫療網

2021-07-15 08:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨天（14）指出，對於較早完整接種疫苗的國家統計數據來看，大部分疫苗的保護效力都不錯。對於是否需要追加第3劑來提升保護力問題，目前未有完整答案，還需更多實證證據，看是否真的打了第3劑疫苗，對於變種株有足夠的保護力。

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兩劑體內抗體變化　不同廠牌有不同結果

針對泰國先前在接種完兩劑科興疫苗兩個月內出現保護力下降的情形，張上淳解說，打完兩劑後的體內抗體變化，還需要更多資料，目前根據較早打疫苗的國家研究發現，施打者半年內資料顯示保護力都還好，當然不同廠牌可能有不同結果，不過他對科興疫苗不是特別清楚，國內施打的AZ跟莫德納疫苗，過去資料顯示接種兩劑疫苗，半年內的抗體效價都不錯。

觀察中和抗體效價　觀察細胞性免疫力

張上淳指出，除了觀察中和抗體效價外，也可以觀察細胞性免疫力，但是細胞性免疫力不容易偵測，免疫的記憶細胞還是可以活化，若遇到新的病毒，免疫記憶的細胞就會活化再形成保護力，所以疫苗施打後還是有適當的保護力，但是還需要更多的研究證據。

是否追加第3劑疫苗　需要研究資料驗證

至於原本保護力是否下降、是否要追打第3劑疫苗以提升保護效力等疑問，張上淳回應，是否需要追加第3劑還要更多證據，來看對於變種病毒是否有足夠的保護力。第3劑疫苗的選項，到底是要接種同款疫苗，還是接種不同疫苗，各大疫苗與學術界廠還在討論，目前未有完整答案，因此還需要更多研究資料來驗證結果，看是第3劑疫苗，對於變種株有足夠保護力。



資料來源：健康醫療網 追加第3劑可以強化保護力？　張上淳：需要更多研究資料

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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