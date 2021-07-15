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美中角力進入金融戰！謝金河曝「1情況」：台灣意外受益

▲美國總統拜登近日警告駐港美國企業，在香港營商風險可能越來越大，亦有可能受到制裁。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登近日警告駐港美國企業，在香港營商風險可能越來越大，亦有可能受到制裁。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 08:25:43

英國金融時報透露，美國總統拜登近日警告駐港美國企業，在香港營商風險可能越來越大，亦有可能受到制裁，消息一出引發各界關注；對此，財訊傳媒董事長謝金河今（15）日在臉書提到，美中角力進入第三回合的金融戰深水區，拜登政府若將香港關閉，這會牽動兩岸三地的經濟，香港一百多年以來扮演的資金、人流避風港角色也會結束，直言「台灣可能會是意外的受益者」。

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謝金河表示，這兩天有一則醒目的大新聞，英國金融時報透露拜登政府將對在港美商示警，如果這是事實，那將是過去一百多年以來，美國首度對港的「Business Advisory」，這個業務忠告，可能進一步加速美中經濟脫鉤，對未來世界經濟可能影響深遠。

謝金河也提到，去年港版國安法通過，美國取消香港最惠待遇，美國也把香港總領事館賣掉，這次的理由是中國大陸有能力取得在港美商的數據，接下來，可能FB，Google（包括YouTube）也可能撤出香港，而今年以來一連串中企返港上市，雙方似乎越來越堅壁清野，越來越脫鉤。

▲謝金河今（15）日在臉書提到，美中角力進入第三回合的金融戰深水區，台灣可能會是意外的受益者。（圖／NOWnews資料照片）
▲謝金河今（15）日在臉書提到，美中角力進入第三回合的金融戰深水區，台灣可能會是意外的受益者。（圖／NOWnews資料照片）
謝金河指出，從2018年川普時代的貿易戰開打，大家的焦點都在關稅，接下來是科技戰，美國把目標對準華為及半導體產業。現在美中角力進入第三回合的金融戰，滴滴這次是美中一次攤牌，中國大陸把華爾街大亨到嘴邊的肥肉扯掉，正式召告華爾街，中國大陸的金融盛宴已結束，中方加強控管企業赴美上市，這是美中金融脫鉤的序幕，並坦言「拜登政府如果把香港關閉？這會牽動兩岸三地的經濟，香港一百多年以來扮演的資金，人流避風港角色也會結束！台灣可能會是意外的受益者」。

謝金河最後表示，接下來美國的機構法人可能開始減持中國大陸資產，女股神Cathie Wood最早開槍，她率先減騰訊、貝殼、虎牙的持股，接下來外資會逐漸撤離。他稱全世界最喜歡買中國大陸資產的是台灣的投資人，除了港股複委託，最大的部位在A股ETF，及人民幣債券，如果美中金融戰加劇，美國投資機構大力減持中國大陸標的，「這個時候，風險也會逐漸降臨到你的身上！」（編輯：賴詠璿）

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