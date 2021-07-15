美中角力進入金融戰！謝金河曝「1情況」：台灣意外受益

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▲謝金河今（15）日在臉書提到，美中角力進入第三回合的金融戰深水區，台灣可能會是意外的受益者。（圖／NOWnews資料照片）

拜登政府如果把香港關閉？這會牽動兩岸三地的經濟，香港一百多年以來扮演的資金，人流避風港角色也會結束！台灣可能會是意外的受益者