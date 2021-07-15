2020年曾祭3個月防疫禁足令　西班牙憲法法院判違憲

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在疫情肆虐期間，西班牙對人民祭出歐洲最嚴格的封城令數週，僅允許民眾在無法居家辦公時出門工作、出外採買食物、藥品或就醫。
極右翼民聲黨（Vox）對此提起告訴；憲法法院作出判決，並在聲明中指出，憲法法院已廢止了國家緊急命令有關人民自由遷移的部分條文。
憲法法院同意民聲黨的論點，認為對人民移動實施的限制，必須通過「例外狀態」；與緊急狀態不同的是，例外狀態需經過國會批准，而非僅需內閣同意。
法院指出，在投票表決中，有6位法官贊成、5位反對。
在國家緊急狀態下，民眾若違反居家防疫禁足令將挨罰，這項判決可望為取消罰款鋪路。
另一方面，為遏止Delta變種病毒蔓延，特別是未接種疫苗的年輕族群感染率大增，西班牙許多地區紛紛重施宵禁等防疫措施。
東北部加泰隆尼亞地區今天向法院申請，要求批准在疫情最嚴重的幾個城市實施宵禁，包括巴塞隆納。北部坎達布里亞地區（Cantabria）也準備祭出宵禁。
在加泰隆尼亞地區，20至29歲族群的COVID-19感染率已大幅跳升，每10萬人中就有3311人感染，而以西班牙全國平均感染率來看，所有年齡層每10萬人中有437人染疫。
人口約770萬人的加泰隆尼亞，在過去兩週內新增確診接近8萬例。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100715