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社區服務照護機構　工作人員疫苗施打率達8成可鬆綁

社區服務照護機構　工作人員疫苗施打率達8成可鬆綁
社區服務照護機構　工作人員疫苗施打率達8成可鬆綁

健康醫療網

2021-07-15 12:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心昨日（14日）表示，COVID-19疫情三級警戒期間，為降低失能者及身心障礙者群聚及傳染風險，社區式機構均暫停提供服務。現因應國內疫情趨緩，指揮中心宣布社區式機構可在工作人員疫苗施打率達8成且做好防疫整備工作的狀態下，適度鬆綁，逐步恢復提供服務。

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因應防疫管理指引　逐步恢復服務

指揮中心說明，為確保服務對象健康，衛生福利部特訂定「衛生福利機構（社區型）因應COVID-19防疫管理指引」，針對「服務條件」、「自主防疫管理措施」、「具有COVID-19感染風險者之應變措施及發生確診病例應變處置」等管理事項，提供社區式服務機構依循辦理，地方政府應輔導轄內機構依本指引提供服務，並填具檢核表報地方政府備查，在完備防疫工作的前提下逐步恢復提供服務。

本指引適用提供社區式服務之衛生福利機構，包括：社區式服務類長期照顧機構（日間照顧、小規模多機能）、附設於住宿機構之日間照顧服務、身心障礙日間型服務（含社區日間作業設施、社區式日間照顧、日間服務機構）、精神復健機構（日間型)、早期療育機構。本指引重點包括：

一、服務條件

（一）機構提供服務條件：

1.整體工作人員疫苗施打率達8成，方可提供服務。

2.未接種疫苗、接種第一劑疫苗未滿14日者，服務前應自費提供3日內SARS-CoV-2抗原快篩（以下簡稱抗原快篩）陰性證明，於三級警戒期間須配合每週自費提供抗原快篩陰性證明。

（二）服務對象接受服務條件（未成年者不適用）：

1.建議服務對象接種第一劑疫苗滿14日後，再前往接受服務。

2.未接種疫苗、接種第一劑疫苗未滿14日者，接受服務前應自費提供3日內抗原快篩陰性證明或解除隔離證明，於三級警戒期間須配合每週自費提供抗原快篩陰性證明。

二、自主防疫管理措施：

（一）工作人員及服務對象之健康管理部分，若為確診、居家檢疫、居家隔離、自主健康管理、抗原快篩陽性者均不可提供或使用服務。

（二）規劃服務動線、分區空間及隔離空間，建立分艙分流及分組活動、用餐機制。

（三）交通服務管理，每車以10人（含司機）為限，車內禁止用餐、飲水。

（四)加強環境（含交通接送車輛)清潔消毒，每日至少2次。

三、具有COVID-19感染風險者之應變措施及發生確診病例應變處置：

（一）發現疑似病例，機構應於24小時內通報，疑似病例應各自於隔離空間等候就醫或返家，且不得搭乘大眾交通工具。

（二）任1位工作人員或服務對象為確定病例時，應暫停服務且立即通報地方主管機關，機構應進行相關人員造冊，並向該等人員宣導請其確實配合疫調。

（三）立即就已知資訊先通知確定病例及可能與其有接觸之人員，等待衛生單位調查與聯繫。

另家庭托顧服務部分，因照顧規模較小，且工作人員及服務對象皆屬公費疫苗第五類施打對象，較不易發生大規模群聚感染情形；雖不在指引適用範圍，但仍應在家庭托顧員完成疫苗第一劑接種且滿14日的前提下，參考社區式服務防疫管理指引加強人員健康監測、維持社交距離、增加環境清潔消毒次數、建立疑似個案通報轉送及確診病例應變處置機制，落實防疫規範下恢復營運。



資料來源：健康醫療網 社區服務照護機構　工作人員疫苗施打率達8成可鬆綁

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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