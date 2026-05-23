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馬英九基金會風暴越演越烈，昨天釋出前總統馬英九的親筆信和7個影像，公開駁斥失智傳聞，更罕見對於妻子周美青、大姐馬以南的聲明表示錯愕跟遺憾，更稱絕不能由馬以南安排或執行他醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，引發譁然。中廣前董事長趙少康則直言，很意外兩人會簽聲明，就算簽了也不應蒙在鼓裡，「夫妻阿，道義上應該跟馬英九講，怎麼可以瞞著不講」，讓它變成三人小組的武器，他相當不以為然，更說將來馬英九到法院去也是剛好。意外周美青、馬以南聲明 批怎瞞著不講趙少康昨在自家節目上直言，對於周美青跟馬以南5月12日簽聲明有點意外，需要簽這個嗎？簽了之後還交給三人小組，從15日黨主席鄭麗文發言說馬家人應該帶回去，包括三人小組成員李德維說「講話那麼大聲」，他們是不是已經先知道12號簽的東西？趙少康說，該不該簽是一回事，但兩人就算簽了也應該讓馬英九知道，不應該蒙在鼓裡完全不知道，「你要簽一定覺得我有問題，所以說將來我部份的決定要你同意，你要讓我知道，你都完全不讓我知道」，更說為什麼要讓馬英九知道，因為12日簽了，12甚至到23日，三人小組跟基金會還隔空吵來吵去，如果是他簽了會跟馬英九說，「我簽了這個，那將來這個東西一定會被拿出來，否則簽這個幹嘛？而且15日已經聲請輔助宣告，所以之後基金會講話要小心一點，這個東西拿出來基金會很難看。」趙少康更說，從道義上「夫妻啊，周美青應該跟馬英九講，怎麼可以瞞著不講呢？」讓三人小組變成武器攻擊馬英九、基金會，他相當不以為然，怎麼可以這樣子，更說15日送到法院，那將來馬英九到法院去不是剛好嗎？你們一直不希望把事情送法院，先送法院不是很奇怪嗎？