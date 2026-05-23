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▲明起至下周二各地為晴到多雲，高溫炎熱，中南部內陸、大台北、花東都有機會上看37度。（圖／中央氣象署提供）

▲下週三至下周四各地為多雲到晴，不過鋒面逐漸接近北部海面。（圖／翻攝自中央氣象署）

今起至下周二各地晴朗穩定，局部高溫上看38度，不過午後有對流發展，外出旅遊記得攜帶雨具，下周三、下周四鋒面逐漸接近臺灣北部海面，下周五受到鋒面影響，各地變天轉雨。5月23日今天的天氣，氣象署指出，各地為晴到多雲、高溫炎熱，白天高溫普遍來到32至35度，尤其大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些。氣象署高溫特報，白天臺南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。而午後局部有對流發展，中部以北及宜花山區有零星短暫雷陣雨，且東北部平地也有降雨的機率，不過降雨範圍小、也較短暫。竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及馬祖、澎湖北部、高屏、宜蘭空品區及金門環境部提及，23日環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、高屏、宜蘭空品區及金門為「普通」等級。周日至下周二（26日）各地為晴到多雲，高溫炎熱，南部近山區易來到37度左右，而大臺北、中部近山區及花東縱谷溫度也較高，在下週二亦有37度左右高溫發生的機率，午後宜蘭地區及中部以北、花蓮山區有零星短暫雷陣雨。下周三、下周四各地為多雲到晴，午後大臺北及宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，花蓮地區及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨，受水氣影響，氣溫降至35度左右。下周五明顯天氣轉變，鋒面接近或影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨或雷雨。