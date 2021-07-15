黃偉哲籲發5000元消費券　行政院：還未到成熟時機

國民黨台南市議員謝龍介14日在台南市議會總質詢時表示，許多基層都「缺氧」，要求台南市長黃偉哲向中央提案，短期內每人發放5000元消費券振興，台南市長黃偉哲當場簽名，承諾會向立法院民進黨團提案表達民意。行政院發言人羅秉成對此表示，發放消費券是要鼓勵國人出外消費，但現在最重要的是要控制疫情、避免群聚，現在發放會與防疫政策不合，等疫情控制得當、紓困做到一定程度再討論也不晚。

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針對黃偉哲表示可發放每位國人5000元消費券，羅秉成說，現在還在三級警戒期間，在這個期間，民生經濟受影響，但這個階段合理的鬆綁相關行業的營業，比如餐廳內用指引，各地方政府也非常審慎因地制宜，最後沒有放鬆，在這種情形底下，還是防疫為重，另外紓困也在進行中，振興這個階段評估有些太早。

羅秉成說，去年三倍券是要鼓勵國人出外消費，現在是要控制疫情、避免群聚，現在發消費券會跟防疫政策有所不合，這階段還不是成熟時機討論如何刺激經濟、發放消費券，待疫情控制得當、紓困到一定程度再討論也不晚。

羅秉成也說，紓困4.0施行之後各界有很多意見，各部會也依院長指示，不斷滾動精進檢討，也提出若干措施作法，各部會也持續注意各界建議，並評估可行性，在可行性評估之後，如果有必要再提出向國人說明。