憂鬱症普遍性比想像還要高！不只心情低落，任何徵兆都應警覺！

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憂鬱症如同心靈的感冒
有的人說憂鬱症如同「心靈的感冒」，巧妙比喻著憂鬱症的普遍常見，彷彿像感冒病毒一般，當我們先天脆弱性高、後天抵抗力不足，此時再加上吹風受凍時則很有可能患病。而憂鬱症確實也是受到生理、心理、環境社會等多重因素下相互影響的結果，當個人的心理功能失調，無法面對生活壓力時，所產生的情感型疾病。
憂鬱症若缺乏治療很難自行康復
值得注意的是，憂鬱症如此普遍，根據衛生福利部的推估，全台約有200萬人罹患憂鬱症，但在台灣許多人不願承認自己有憂鬱症，也抗拒治療。只有五分之一的憂鬱症患者有去求助，還有五分之四沒有求任何治療。因此當我們周遭親友向我們求援時，千萬正視與尊重對方的求助訊號，避免憾事發生。
我的家人有憂鬱症嗎？
我們普遍認為的憂鬱症像是心情不好、悶悶不樂，而忽略其他的徵兆，例如青少年的憂鬱症，很容易被認為是叛逆期，此時的孩子內在性賀爾蒙大量變動、外在人際與親密關係也容易卡關的階段，情緒起伏大，不一定是終日悶悶不樂，反而可能是以暴躁易怒、自殘自傷的方式呈現。
而老年人的憂鬱症，可能會以身體症狀的抱怨來展現，根據台灣憂鬱症防治協會的整理，老人常以身體症狀來隱藏其憂鬱情緒，高達50％的老年憂鬱在內科或家庭醫學科門診被遺漏掉。但讓人擔心的是，老年人如出現自殺想法，實際執行結束生命的自殺成功率比青少年還要高出許多。
因此，如何關心、陪伴家人以及留意徵兆是重要的，如您目前正有家人或自己受到憂鬱症的困擾，請務必持續就醫以及搭配心理諮商的治療，維護心理健康。
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