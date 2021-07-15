才剛生完閃懷孕！池端玲名曬大肚照　胖了15公斤！

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池端玲名結婚兩年，去年三月生完第一胎，近期竟宣告將在7月底喜迎獅子座男寶寶，短短半年內生完小孩又懷孕，讓池端玲名在公布喜訊時，常被親友們開玩笑。其實池端玲名原本就想生兩個小孩，她得知再懷孕也是又驚又喜，把兒子當成「天上恩賜的最好生日禮物！」
池端玲名表示：「在懷第一胎前曾經去做身體檢查，醫生有說我其實我是難懷孕的體質，當時在台灣就有看中醫吃中藥調理身體。後來懷孕後到生完第一胎其實都沒吃中藥，本來以為沒機會再生第二胎，沒想到才剛瘦回原來體態後得知又懷孕，雖然會再變胖，但心裡其實是非常開心！加上疫情的狀況下，來不及規畫任何計畫時得知發現懷第二胎，感覺是件好事！」
她去年因為疫情關係，工作進度大停擺，所以決定開啟副業「美容保養沙龍」，她利用帶小孩及做胎教以外的時間學習技術，行銷、找店面、行政等事情更不假他人之手樣樣自己來，首家美容保養沙龍已在橫濱開幕，開店兩個多月幾乎天天預約客滿，池端玲名正準備在東京開第二家分店，笑說：「我是最忙碌的孕婦！」
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