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才剛生完閃懷孕！池端玲名曬大肚照　胖了15公斤！

▲池端玲名再懷孕，預產期7月底。（圖／碧麒沃客）
▲池端玲名再懷孕，預產期7月底。（圖／碧麒沃客）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-15 13:02:47｜2021-07-15 13:04:55

活躍於台、日兩地演藝圈的池端玲名，去年三月才喜迎人生第一個寶寶，她近日再宣布「喜訊」，為家中再添男丁，預產期預計7月底。她坦承這次懷孕胖了15公斤，笑說：「我記得懷第一胎的時候胖了25公斤，在產後減肥時其實非常辛苦，當時有發誓如果懷第二胎『絕對不要胖超過10公斤』結果還是胖了15公斤！」池端玲名認為開心過生活最重要，決定「生完再努力瘦回來就好了」。

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▲▼池端玲名懷二寶胖了15公斤。（圖／碧麒沃客）
▲▼池端玲名懷二寶胖了15公斤。（圖／碧麒沃客）
▲▼池端玲名懷二寶胖了15公斤。（圖／碧麒沃客）
池端玲名結婚兩年，去年三月生完第一胎，近期竟宣告將在7月底喜迎獅子座男寶寶，短短半年內生完小孩又懷孕，讓池端玲名在公布喜訊時，常被親友們開玩笑。其實池端玲名原本就想生兩個小孩，她得知再懷孕也是又驚又喜，把兒子當成「天上恩賜的最好生日禮物！」

池端玲名表示：「在懷第一胎前曾經去做身體檢查，醫生有說我其實我是難懷孕的體質，當時在台灣就有看中醫吃中藥調理身體。後來懷孕後到生完第一胎其實都沒吃中藥，本來以為沒機會再生第二胎，沒想到才剛瘦回原來體態後得知又懷孕，雖然會再變胖，但心裡其實是非常開心！加上疫情的狀況下，來不及規畫任何計畫時得知發現懷第二胎，感覺是件好事！」

她去年因為疫情關係，工作進度大停擺，所以決定開啟副業「美容保養沙龍」，她利用帶小孩及做胎教以外的時間學習技術，行銷、找店面、行政等事情更不假他人之手樣樣自己來，首家美容保養沙龍已在橫濱開幕，開店兩個多月幾乎天天預約客滿，池端玲名正準備在東京開第二家分店，笑說：「我是最忙碌的孕婦！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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