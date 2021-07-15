台灣代表團19日出發東京奧運　蘇貞昌將赴松山機場打氣

東京奧運將於23日開幕，我國代表團預計19日搭乘包機赴日備戰。行政院長蘇貞昌今（15）日主持行政院會，會中教育部體育署就「2020東京奧運代表團整備情形」進行報告，蘇貞昌聽取簡報裁示，他特別指派廣受日本媒體矚目與喜愛的政委唐鳳，代表我國政府出席開幕式，下週一早上他也會親自到機場送行，希望國人一起為台灣選手加油喝采，祝福代表隊再創佳績，在疫情中帶來好消息，鼓舞國人，榮耀台灣。

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體育署在會中簡報指出，本屆奧運將於7月23日至8月8日在日本東京舉行，台灣共有18個運動種類、66名選手取得參賽資格，我國的傳統參賽強項舉重、射箭、跆拳道及桌球等運動種類，一如以往取得參賽資格外，空手道及輕艇則是首次取得奧運參賽資格；除了含棒球參賽的2008年北京奧運之外，本屆奧運參賽人數超越歷屆，顯示奧運培訓具有一定成效，並以超越上屆2016年里約奧運獎牌總數作為本屆參賽的目標。

體育署指出，代表團各隊已整備就緒，配合東京奧運籌委會公布防疫政策與各競賽期程兩項原則，將分為5批陸續出發，先遣人員已於昨（14）日出發，處理賽會註冊等工作；最大團共有134人則在7月19日自國家運動訓練中心出發，全程搭乘專車、高鐵包艙抵達松山機場，再搭乘華航包機前往日本東京。

體育署也說，在團隊整備上已組成東京端與本地兩端的決策應變小組，提供選手在行政及醫護後勤上最完整與即時的支持；為因應COVID-19疫情，除了為國手備足充分防疫物資及裝備，此次特別聘請防疫協調官、醫師、運動防護員、物理治療師，組成醫護團隊隨行，給予醫療支持，並即時掌握當地疫情狀況與大會防疫資訊，除了全力支援教練及選手的參賽需求，也會以最高防疫規格，保護每一位代表團成員，協助選手爭取奧運佳績。

蘇貞昌則說，他要特別祝福本次主辦國日本，希望奧運賽會一切順利。本次東奧他特別指派廣受日本媒體矚目與喜愛的政委唐鳳，代表我國政府出席開幕式，要請唐鳳轉達來自台灣的祝福及對日本政府捐贈疫苗的感謝之意，藉此機會強化兩國情誼。

蘇貞昌談到，總統蔡英文相當重視體育的發展，多次要求一定要給選手最好的照顧。蔡英文上任以來，體育預算逐年增加，從原本只有90億，大幅成長近4成，達到134億，2019年蘇貞昌核定第3期「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，投入63億元，持續為選手打造更優質的軟硬體培訓設施與場地。另外，政府也為本次東奧黃金計畫自2018年起，每年編列3億元，從教練到防護員、物理治療師等，以科學化的訓練方式，提供選手客製化專案服務，這所有的改變，就是希望能夠爭取到更好的成績。

蘇貞昌說，從2017年台北世大運、2018年雅加達亞運，台灣選手都不斷自我突破，締造史上、20年來最好成績。台北世大運落幕後的台灣英雄大遊行、雅加達亞運選手凱旋歸國時F16軍機伴飛迎接，選手們的優異表現，為國家帶來的光榮感與感動，相信很多人至今都還印象深刻。

蘇貞昌表示，台灣人口不多，但因為我們優秀的人才，體育成績亮麗，為台灣在國際場合贏得光彩。體育場上的好成績，最能讓國人團結在一起、最能讓台灣人揚眉吐氣，國家一定用最大的力量，給選手最好的支持。

蘇貞昌強調，我國選手到了國外，也一定要特別全程照顧他們的健康、起居及需要，如有任何需要，都一定要到位，第一時間照顧好；也請外交部、教育部，包括外館比較熟稔在地，給予他們最好的聯繫與照顧，讓我們的選手都能得到最好的成績，回報國人的期待與支持。

蘇貞昌最後說，相信代表隊的選手們已做好充分準備，即將上國際舞臺演出精彩。下週一早上，他也會親自到機場送行、獻上祝福，希望國人同胞一起為台灣選手加油喝采，祝福代表隊再創佳績，在疫情中帶來好消息，鼓舞國人，榮耀台灣。