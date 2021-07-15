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北榮再出任務　環南精準採檢

北榮再出任務　環南精準採檢
北榮再出任務　環南精準採檢

健康醫療網

2021-07-15 15:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】臺北榮總配合臺北市衞生局政策指示，70多位工作同仁再度拂曉出擊，以迅速、精準、安全執行大量PCR採檢任務。

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許惠恒院長對於犧牲睡眠、半夜準備、清晨出任務的同仁表達無限的感謝與敬意，訓勉同仁以無私無我的精神，完成政府交辦的任務，充份展現榮總人高度團結、專業、敬業的精神，勇於承擔社會責任！

北榮再出任務　環南採檢1675

繼完成京元電子、濱江(第二)及萬大(第一)果菜市場採檢任務後，臺北榮總今(7/15)日再接受臺北市政府委託，至環南公有市場執行擴大採檢任務。由70多位醫療專業人員組成的採檢團隊，於清晨4時許從院內分批出發，5時30分準時開始採檢作業，至下午12時30分結束，共採檢1675人。本次採檢比照萬大市場的採檢模式，分10線以一條龍作業同步進行，每小時以專車將檢體送回臺北榮總進行核酸檢測，第一批檢體於上午七點送回北榮實驗室，立即進行核酸檢測，下午一點已完成1100人的檢驗報告，預計下午三點左右發出所有報告。

▲陳威明副院長(左一 指揮官)與醫企部李偉強主任(副指揮官) 視察採檢場地

陳威明副院長領軍　北榮團隊採檢累積破萬

陳威明副院長再度領軍負責本次任務，陳副院長表示，臺北榮總在過去多次大規模採檢已累積超過一萬人的經驗，並且在每次的任務中不斷地改進，致力優化各項流程，希望本次能提供最專業、最快速、及最精準的採檢服務，並且協助環南市場儘快恢復正常作業，安定民心。

採檢的結果與數據資料，北市預計在批發市場建立類似捷運閘門，以刷悠遊卡的方式，提供攤商進出檢視PCR篩檢與疫苗接種紀錄，柯市長表示，15日測試閘門系統，從萬大、濱江、環南三市場先開始，如果成功，未來北市疫苗護照也比照辦理。



資料來源：健康醫療網 北榮再出任務　環南精準採檢

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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