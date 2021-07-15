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停課延長！爸媽天天蓋罰站樓？　專家教１招拉近親子關係

停課延長！爸媽天天蓋罰站樓？　專家教１招拉近親子關係
停課延長！爸媽天天蓋罰站樓？　專家教１招拉近親子關係

健康醫療網

2021-07-15 15:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】受疫情影響，全台幼托園所持續停課，4歲的小羽自停課在家，因無處消耗體力和探索學習，每天都挑戰父母忍耐極限，親子衝突戲碼天天上演，爸媽崩潰怒蓋「罰站樓」。

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疫情期間　親子關係面臨挑戰

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，因減班、停課和限制外出，對於家有學齡前或特殊障礙孩子（發展遲緩、過動）的家長是一大挑戰。由於孩童缺乏社交和戶外活動，使得大腦無法有效處理身體感官系統接收到的訊息，容易產生焦慮、擔憂、恐慌等負面情緒，因而影響彼此的耐心，使得孩子不受控時，大人也變得暴躁易怒。

親子DIY遊戲　讓情緒行為更穩定

職能治療師施益湋則指出，成熟的知覺/認知功能，會發展出合適的情緒行為，有助互動和學習。但學齡前或特殊障礙小朋友，如發展遲緩、泛自閉症障礙症候群、過動兒，這部分的功能尚未發展成熟，容易在互動過程中失去耐心，而產生不適當的情緒行為。

此外，加上生活失去目標時，大腦就會過度鬆懈，使情緒行為不受控制；施益湋職能治療師建議，可透過親子DIY遊戲幫助大腦重新啟動，運用「任務導向理論」和善用時間作息表，讓孩子藉著好奇心，藉由遊戲探索環境事物；當管控情緒的前額葉將注意力放在活動目標上，情緒行為就會趨於穩定。

遊戲結合生活環境　助達親子雙向互動效果

讓遊戲和生活環境元素結合，引導孩子發揮創意，決定當天的作息和遊戲活動，將遊戲任務回歸孩子，就能於疫情緊繃時期，讓親子關係更緊密。

周立偉部長提醒，親子互動是彼此互相了解與學習的過程，以初心、一致、學習面對衝突與情緒。善用情緒彩虹光譜（紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫），透過色彩的協助，搭配DIY遊戲，就能幫助孩童學習情緒表達，可達到親子雙向互動的效果。



資料來源：健康醫療網 停課延長！爸媽天天蓋罰站樓？　專家教１招拉近親子關係

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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