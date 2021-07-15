青年就業獎勵竟獨漏役男　民進黨立委籲勞動部放寬資格

勞動部去年因應疫情推出「青年就業獎勵計畫」，盼鼓勵應屆畢業生盡快投入職場，惟因限制過嚴，導致當年度須服兵役的男性畢業生們難以申請，事後勞動部改以「青年職得好評試辦計畫」給予補助，但1年下來竟只有不到15%的人成功請領。對此，民進黨立委趙天麟、王定宇、林楚茵、管碧玲及洪申翰今（15）日共同召開記者會，呼籲勞動部研議放寬相關計畫申請資格，別把男性的兵役義務變成一種懲罰。

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趙天麟指出，勞動部勞動力發展署去年推出「青年就業獎勵計畫」，只要應屆畢業生能在去年9月底前受僱從事按月計酬的全時工作並依法投保，受同一雇主持續僱用滿90天後即可申請獎勵金2萬元，滿180天後再加發1萬元。然而，疫情期間求職不易，多數男性畢業後又須入伍服役，幾乎沒有雇主願意短期僱用尚未服役的男性畢業生為全職員工，且即使獲僱，這些畢業生也可能因入伍而中斷工作，以致無法達到獎勵門檻。

趙天麟進一步提到，針對去年難以申請獎勵的役男們，勞動部並未改納入今年度的就業獎勵計畫中，而是調整原本用於補助失業青年的「青年職得好評試辦計畫」，凡是去年1月15日到今年6月30日間退伍且尚未就業的青年，只要在完成深度就業諮詢後3個月內找到工作，並且連續受僱3個月以上，同樣可請領獎勵，然而該計畫實施近1年來共1013人申請，僅有146人獲核發，核發率不到15%，請領難度顯然遠高於「青年就業獎勵計畫」。

王定宇表示，待役青年在求職市場上並未受到公平對待，但這並非他們不願就業，而是因為國家的徵召，尤其去年起受到疫情影響，役男的入伍時間更為不確定，求職難度也變得更高，考量83年次以後的役男僅需服役4個月，雇主聘僱役男的顧慮應不像過去那麼大，勞動部應積極思考如何善用政策工具，解決雇主不願聘僱待役青年的問題。

林楚茵指出，據勞動部統計，去年大專應屆畢業生可工作男女比大約是46比54，然而去年至今成功請領「青年就業獎勵計畫」獎勵的男性卻僅有29.41%(1萬6391人)，遠低於女性的70.59%(3萬9350人)，可見確有許多男性因服役而錯失申請機會，建議勞動部將去年度畢業役男納入獎勵計畫，並同時朝勞保補貼、就業補貼等面向著手，鼓勵企業協助青年就業。

管碧玲認為，「青年就業獎勵計畫」是為全體畢業生設計的方案，卻因設計不夠細膩、周全，導致該計畫「漏接」必須入伍的男性青年，政府不該讓服役變成懲罰，行政措施更沒有不能溯及既往的問題，同樣建議勞動部將109年的男性畢業生納入今年度的新方案中。

洪申翰提醒，未來服務業、航空業等領域的徵才估計會非常保守，且短期內不會隨著疫情警戒降低而緩解，此時政府應設計更多幫助青年就業的方案，尤其對於替國家盡義務的役男應特別給予幫助，未來在設計各項政策時，都不應該再發生這種未考慮役男處境的瑕疵。

與會立委今具體提出兩大訴求，其一是請勞發署研議將109年6月後畢業之役男納入今年度「青年就業獎勵計畫」獎勵範圍，申請資格以退伍後90日內就業為準，且與「青年職得好評試辦計畫」僅得擇一申請；其二則是應展延今年6月30日到期的「青年職得好評試辦計畫」，讓今年3月後才入伍、未及於今年6月底前退伍之役男得以申請。

對此，勞發署副署長林宏德表示，專案性質的「青年就業獎勵計畫」應與常態性的「青年職得好評試辦計畫」互補，將重新檢討該兩項計畫；勞發署就業服務組長陳世昌也允諾評估相關政策設計，並會全力克服申請難度偏高等技術性問題。