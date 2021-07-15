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公布疫苗施打率讓各縣市對立？蘇貞昌：要讓民眾知道進度

▲蘇貞昌赴桃園機場視察疫苗到貨相關作業，衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦一同現身。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌赴桃園機場視察疫苗到貨相關作業，衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦一同現身。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-15 15:54:09｜2021-07-15 15:58:41

國民黨主席江啟臣今（15）日表示，中央不能臨時給疫苗，再公布疫苗施打率，此會變成疫苗施打比賽，造成地方對立。行政院長蘇貞昌今日下午赴桃園機場，視察疫苗到貨後倉儲作業與慰勉工作人員前受訪表示，疫苗施打和預約都是公開資訊，政府把完整資訊向民眾報告，相信地方政府也都很熱情積極，要提供自己的人民最好的服務。

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針對江啟臣批評，中央公布疫苗施打率會變成疫苗施打比賽，造成地方對立，蘇貞昌說，疫苗施打及預約都是公開資訊，同時政府也把完整資訊向民眾報告，是讓民眾知道政府在做甚麼。

蘇貞昌說，相信每個地方政府也都是熱情積極，展現服務的熱忱與效率，希望為每個縣市自己的市民縣民提供最好服務，政府也鼓勵各施打站，也表示感謝，這是讓民眾知道到哪裡施打以及施打進度。

另台南市有議員提案發予每位國人5000元消費券，台南市長黃偉哲表示要向中央提案，桃園市長鄭文燦也說可以討論，蘇貞昌聽聞後表示，去年行政院發行三倍券，將近100%的人民都參與領取，創造了近1000億的效益，這是非常成功的政策。

蘇貞昌也強調，今年疫情衝擊內需市場產業，例如餐飲、百貨、零售、電影院及展演等等，政府希望趕快控制好疫情，也正在規劃準備推出各種方法來幫助受衝擊的產業、企業與個人，希望再創一波最好的經濟效益。

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