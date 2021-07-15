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電子煙使用率成長3倍！　國健署示警：危害不亞於其他菸品

電子煙使用率成長3倍！　國健署示警：危害不亞於其他菸品
電子煙使用率成長3倍！　國健署示警：危害不亞於其他菸品

健康醫療網

2021-07-15 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】國民健康署公布109年18歲以上吸菸行為調查結果，18歲以上電子煙使用率由107年的0.6%增加至109年的1.7%，升高近3倍，電子煙儼然成為威脅國民健康的一大警訊。

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電子煙及加熱菸使用動機　對健康無幫助

調查結果顯示，40歲以下為電子煙的主要使用族群，又以26-30歲男性（6.3%）、21-25歲女性（4.6%）最高。

而使用電子煙的原因，以「好奇」為主，占38.9%，其次是「為了戒菸」（17.3%）及「朋友都在吸」（9.7%）；另外，加熱菸的使用者，有36.8%是因為「好奇」，其次是「身上才不會有菸臭味」（12.6%）及「覺得健康危害比較低」（11.3%），有2.9%「為了戒菸」。

不過，科學實證顯示，電子煙及加熱菸無助於戒菸，兩者的健康危害也不會低於其他菸品，因為好奇或跟著他人使用，一點好處都沒有。

加味菸、電子煙藏危機　恐成癮、致命

國民健康署108年受理菸品申報資料顯示，菸品使用的香料（風味）添加物約有1,200餘種，絕大多數為化學（香精）物質，菸商添加各式口味，目的在降低初試者對菸嗆味的排斥，以吸引青年族群及女性，進而成癮。

以使用化學溶劑的電子煙為例，美國在2019至2020年間，通報了2807名電子煙相關肺傷害(E-cigarette or vaping product use-associated lung injury, EVALI)的個案，甚至導致68人死亡；國內在109年12月也有三家醫院各通報一名疑似案例，經專家會議判定，其中1例(未成年)為電子煙肺傷害之高度可能個案，2例(成人)為因電子煙加重、誘發氣喘之可能個案。

戒菸找專業人員　切勿聽信旁門左道

電子煙、加熱菸與傳統菸品都對健康有危害，遠離菸害，切勿聽信旁門左道，要尋求專業協助，新冠肺炎疫情期間，戒菸抗疫可撥打免費戒菸專線0800-636363，或諮詢全台近4,000家合約醫事機構，由專業人員為您量身定做。



資料來源：健康醫療網 電子煙使用率成長3倍！　國健署示警：危害不亞於其他菸品

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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