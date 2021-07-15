新北+2感染源都來自桃園　侯友宜爆：明日5例確診個案

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侯友宜表示，新北市今日新增1例（新莊）的本土病例，及1例（板橋）居家隔離陰轉陽的個案；其中，新莊這個的個案，是與桃園染疫的朋友接觸後發病，而板橋的個案是職場家庭感染，爸爸先感染後、媽媽接著感染，然後是孩子感染，目前都掌控中，其實感染源都非常的清楚。
侯友宜說，新莊確診的個案也匡列接觸者6人，目前已完成4人的PCR檢驗，有2人的PCR呈陽性、2人陰性，其餘還在採檢或檢驗中；此外，新莊確診的個案是遭桃園朋友感染後，再傳染給新莊的2位朋友，這2例PCR陽性的個案，將被列為明日的新增個案，同時也已展開疫調並跨縣市的通報給桃園市。
侯友宜補充，社區篩檢站昨日有2309人篩檢，陽性數1人；另5大拍賣市場的從業人員若未打疫苗，必須定期PCR篩檢方能入場，新北家禽合作社7月14日針對548人進行第4次的PCR定期篩檢，其中2名移工解除隔離後，在自主健康管理的期間，被篩出陽性的確診個案，這2例也將被列為明日的新增個案。
新北目前有951人居家隔離，今日新增2例的確診個案，分別為板橋、新莊各1例，其中板橋是居家隔離中陰轉陽的個案；此外，社區篩檢站的總篩檢人數189969人，快篩陽性數1229人，陽性率為0.6％，昨日有2309人篩檢，快篩陽性數1人，陽性率為0.05％。
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