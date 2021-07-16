房市／地段優勢　台中西區草悟道周邊最夯

台中市西區屬精華區，素地較少，近期新建案變多，因不少老公寓被收購，未來也擬要新建新大樓。在地房仲指出，值得注意的是，新建案價格約3、4字頭，加上公設比、管理費考量，使當地中古屋仍具極大優勢，刺激價量齊揚。
財經中心/綜合報導
2021-07-16 18:00:00
信義房屋西區英才店店長鄭詠哲表示，西區今年新建案除零星是危老改建，其餘多是建商已持有土地多年，日前趁著房市熱絡推案。由於市區、市郊房價過去一年都已有一波漲幅，因此西區的新推案也不會落其後，部分開價可超過4字頭，甚至是建商品牌，出現5字頭行情。
鄭詠哲觀察，正因新建案價格相當高，且公設比也相對高，仍有不少買方偏好中古屋物件，整體來說，目前西區部分地段好、屋況佳的30多年公寓，或是20年以上老華廈，單價可有20萬上下，若屋齡20多年中古大樓，約在25萬上下，10年內大樓則已上看3字頭。
雖然中古屋具有價格、室內使用坪數較大等兩大優勢，鄭詠哲也表示，買方多半有一些特殊偏好，符合條件的物件成交速度較快。第一，考量日後轉手難易度及管線使用年限，屋齡20年內接受度較高；其次則是地點考量，草悟道周邊（距綠園道5至10分鐘範圍內）最受歡迎，其中，科博館、美術館一帶偏向純住宅區，勤美誠品一帶商業區氣息則更為濃厚。