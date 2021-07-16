COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／地段優勢　台中西區草悟道周邊最夯

▲台中市西區草悟道周邊中古屋最受歡迎。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中市西區草悟道周邊中古屋最受歡迎。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-16 18:00:00

台中市西區屬精華區，素地較少，近期新建案變多，因不少老公寓被收購，未來也擬要新建新大樓。在地房仲指出，值得注意的是，新建案價格約3、4字頭，加上公設比、管理費考量，使當地中古屋仍具極大優勢，刺激價量齊揚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋西區英才店店長鄭詠哲表示，西區今年新建案除零星是危老改建，其餘多是建商已持有土地多年，日前趁著房市熱絡推案。由於市區、市郊房價過去一年都已有一波漲幅，因此西區的新推案也不會落其後，部分開價可超過4字頭，甚至是建商品牌，出現5字頭行情。

鄭詠哲觀察，正因新建案價格相當高，且公設比也相對高，仍有不少買方偏好中古屋物件，整體來說，目前西區部分地段好、屋況佳的30多年公寓，或是20年以上老華廈，單價可有20萬上下，若屋齡20多年中古大樓，約在25萬上下，10年內大樓則已上看3字頭。

雖然中古屋具有價格、室內使用坪數較大等兩大優勢，鄭詠哲也表示，買方多半有一些特殊偏好，符合條件的物件成交速度較快。第一，考量日後轉手難易度及管線使用年限，屋齡20年內接受度較高；其次則是地點考量，草悟道周邊（距綠園道5至10分鐘範圍內）最受歡迎，其中，科博館、美術館一帶偏向純住宅區，勤美誠品一帶商業區氣息則更為濃厚。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
21.95%78.05%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
39.34%60.66%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
54%46%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40.54%59.46%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.61%60.39%
2021-07-12-2021-07-16
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀