當神明變老闆？作者談《速速來迎》創作歷程

台灣形形色色的的宗教信仰，反映了台灣歷史進程的多元文化，其中包括揉合中國民間信仰儒、釋、道三教合流的漢人移民信仰，也包括在地英雄名人神格化，鮮明的建築與神明形象，催生出許多電影和小說等故事創作，其中貓邏所著作的《速速來迎》，包含了神仙鬼怪與人心糾結，而作者也大方分享了自己創作的心路歷程，以及自己與故事之間的連結。





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貓邏指出，之所以寫《速速來迎》這個故事，是因為沒寫過靈異類的題材，想要嘗試看看， 但又因為本身並不喜歡恐怖的劇情，總覺得靈異應該也可以很溫馨、很生活化，便構思了一個偏向日常的情節。





▲小說探討信眾對信仰奉獻的行為，如作者所說，「神明是一群人的信仰，另一群人的質疑。」（圖／鏡文學提供）

貓邏家鄉在「嘉義縣新港鄉」，是個信仰風氣濃厚的地方，但他發現，現在各種儀式簡化，沒有以往的熱鬧。回想小時候，一到農曆三月媽祖繞境時，家家戶戶門口就設下案桌，擺上鮮花素果、牲禮酒水、香燭金紙等物，站在家門口等著繞境團隊經過，鳴放炮竹， 虔誠祭拜的模樣。對於當地人來說，祭拜神明是日常生活的一部分，已經跟生活密不可分。





貓邏從小耳濡目染之下，對於神明的由來典故、神職等等也略懂一二，不過因為各地風俗不同，那些神明歷史也會有些微變化，他偶爾聽見其他地方的神明故事時，還會納悶怎麼跟原來聽到的不一樣？也因如此，在構思神明這一塊時，貓邏猶豫過許久，要是自己的書裡說了這位神明的喜好，另一地方的讀者信眾會跳出來反駁，說他們那邊的神明才不是這樣，那該怎麼辦呢？





在反覆糾結該怎麼設定的時候，貓邏恰好做了個夢，夢裡頭的情況已經模糊了，只記得有一位開天闢地，能夠驅除瘴氣、淨穢驅邪的神明。將這件事情告訴母親之後，媽媽說應該是「開漳聖王」。





過了幾日，貓邏與親朋好友去嘉義城隍廟拜拜，那裡正巧供奉了一尊開漳聖王，便向神尊詢問夢境的事情，這才從神明那裡獲得證實。也因為這些機緣巧合，貓邏便以祂作為老闆的設定，《速速來迎》的故事就順順利利的寫出來了，感謝神明的庇佑！

原文授權轉載自「鏡文學」文/貓邏



