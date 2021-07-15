我是廣告 請繼續往下閱讀
COVAX係由全球疫苗免疫聯盟 (GAVI)、流行病預防創新聯盟 (CEPI) 與世界衛生組織 (WHO) 合作成立，以加速所有參與國、無論貧富，均能夠開發、生產，並平等獲取COVID-19疫苗。
阿斯特捷利康公司表示，在疫情大流行期間，秉持「無獲利」的原則，持續透過 COVAX 機制供應並輔以直接交付政府的方式，支持全球廣泛、平等獲取疫苗。迄今，COVAX 全球配送的疫苗當中，已供應全球168 個國家總計超過 6 億劑COVID-19疫苗，全球逾 90%為該公司所提供。
自今年初以來，阿斯特捷利康 COVID-19疫苗已經幫助拯救成千上萬的生命。該疫苗不但經臨床試驗證明其具良好的耐受性和對所有重症的成效。越來越多囊括數千萬人的「真實世界證據(real-world evidence)」也顯示，在接種第一劑疫苗後，即可有效降低80%以上的重症與住院風險。在預防 delta 和 alpha 變種病毒方面，AZ COVID-19疫苗也證明有高效保護力，對預防因delta變種病毒導致住院之保護力達92%。
臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示：「此次交付臺灣COVID-19疫苗的新進展，為政府和產業共同合作的最佳展現。我們將持續與政府等相關單位密切配合，對抗嚴峻的疫情，一起邁向復甦之路！」
資料來源：健康醫療網 AZ疫苗抵台進度 供應至明年初（2022年)近900萬劑
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊