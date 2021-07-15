COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

AZ疫苗抵台進度　供應至明年初（2022年)近900萬劑

AZ疫苗抵台進度　供應至明年初（2022年)近900萬劑
AZ疫苗抵台進度　供應至明年初（2022年)近900萬劑

健康醫療網

2021-07-15 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】阿斯特捷利康 (AstraZeneca)宣布，已於7月15日再次供應臺灣56萬劑COVID-19疫苗，此後的數週以及數月內也將陸續交付更多疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
至今已有共計525萬劑阿斯特捷利康COVID-19疫苗運送至台灣，此後至明年初期間，阿斯特捷利康亦將按既定時程供應近900萬劑疫苗，並將協助交付經由COVAX供應和各方捐贈的數百萬劑疫苗。

COVAX係由全球疫苗免疫聯盟 (GAVI)、流行病預防創新聯盟 (CEPI) 與世界衛生組織 (WHO) 合作成立，以加速所有參與國、無論貧富，均能夠開發、生產，並平等獲取COVID-19疫苗。

阿斯特捷利康公司表示，在疫情大流行期間，秉持「無獲利」的原則，持續透過 COVAX 機制供應並輔以直接交付政府的方式，支持全球廣泛、平等獲取疫苗。迄今，COVAX 全球配送的疫苗當中，已供應全球168 個國家總計超過 6 億劑COVID-19疫苗，全球逾 90%為該公司所提供。

自今年初以來，阿斯特捷利康 COVID-19疫苗已經幫助拯救成千上萬的生命。該疫苗不但經臨床試驗證明其具良好的耐受性和對所有重症的成效。越來越多囊括數千萬人的「真實世界證據(real-world evidence)」也顯示，在接種第一劑疫苗後，即可有效降低80%以上的重症與住院風險。在預防 delta 和 alpha 變種病毒方面，AZ COVID-19疫苗也證明有高效保護力，對預防因delta變種病毒導致住院之保護力達92%。

臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示：「此次交付臺灣COVID-19疫苗的新進展，為政府和產業共同合作的最佳展現。我們將持續與政府等相關單位密切配合，對抗嚴峻的疫情，一起邁向復甦之路！」



資料來源：健康醫療網 AZ疫苗抵台進度　供應至明年初（2022年)近900萬劑

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
45.6%54.4%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40%60%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.39%59.61%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.28%44.72%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀