接種2劑BNT仍重症、死亡？以色列研究：40%免疫力較低

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國《CNBC》當時報導，「突破傳染」的案例非常罕見，根據輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）提供的第三期臨床試驗數據顯示，完成兩季接種的有效力為95%、94%，在預防重症方面仍然極為有效。加州大學舊金山分校傳染病學家彼得（Peter Chin-Hong）表示，從機率上來看，你完成接種新冠疫苗後死亡的機率，和你被外太空飛來的隕石砸死的機率差不多，事實上，疫苗仍然相當有效。
以色列作為大規模施打mRNA疫苗（輝瑞、莫德納）的示範地區，當地衛生部門負責人李維（Chezy Levy）表示，該國70%的新確診案例感染的是Delta變種，大約有三分之一的感染者已接種疫苗；至2021年4月結束，共有397名已完成疫苗接種，仍感染新冠肺炎嚴重需要住院的個案，其中234人發展為重症、90人死亡。
《臨床微生物學和感染》雜誌研究報告透過觀察以色列17家醫院、共152名住院患者（皆已接種疫苗）的個案，發現其中有40%的人，免疫功能低下或者受到抑制。其中包括，接受皮質類固醇、癌症化療、anti-CD20單株抗體藥物治療，以及接受器官移植的患者。
由以色列阿什杜德醫療中心（Samson Assuta Ashdod University Hospital）的布羅什－尼西莫夫（Tal Brosh-Nissimov）博士主導的研究統計，152名患者中有38人病情發展不良，死亡率高達22%。和未接種疫苗而住院的族群相比，突破傳染患者存在其他合併症狀的比例更高，接種疫苗後仍確診的患者中，有71%有高血壓、48%有糖尿病、27%有鬱血性心衰竭、24%患慢性腎臟與肺部疾病、19%有癡呆症、24%患有癌症，僅6%沒有其他共病症。
研究結果表明，雖然疫苗的效力很高，但很少數的接種者，仍有可能出現新冠肺炎嚴重症狀，布羅什－尼西莫夫博士強調，現今非常需要額外的前瞻性項目，來進一步研究突破性感染的原因，以及突破性感染與疫苗保護力的直接關聯性。如此，才能識別出高危險族群，採取更嚴格的預防措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。