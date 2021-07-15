歐盟推碳關稅草案　環保署：將完備國內碳定價因應

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行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，歐盟加嚴減碳目標及加深減碳力道，推動CBAM目的在於促使貿易夥伴國負擔與歐盟境內產業相同的碳成本，避免其產業外移至其他碳管制較為寬鬆的國家或區域，形成「碳洩漏」；除歐盟外，美國、日本等國也表示未來可能會針對進口產品徵收碳費。
環保署指出，為因應CBAM草案，將修正溫室氣體減量及管理法（溫管法）完備碳定價機制，新增授權徵收碳費條文，並專款專用於發展國內低碳技術及低碳產業綠色轉型，可增加台灣產業競爭力，亦可減低歐盟實施碳邊境調整機制對產業衝擊。
根據CBAM草案內容，歐盟將自2023年起逐步試行，初期僅適用於進口的鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等碳洩漏風險高的產品，進口商僅須申報其進口產品的碳排放量，無須支付費用。
草案規劃2026年正式實施後，進口商必須向歐盟購買「CBAM憑證」（CBAM certificate），以繳交進口產品碳排放量的費用，而CBAM憑證的價格係依據歐盟排放交易（ETS）每週碳權拍賣的平均收盤價格計算。
環保署解釋，依照規劃，單位產品碳含量越低，需繳交的憑證越少，但是產品碳含量是多少，需要提出證明，如果無法提出證明，就要以歐盟的預設值來認定。因此，如何計算產品碳含量也是重要的工作；另外，若能夠向歐盟提出該產品已經在原生產國支付碳成本的證明，則可獲得費用減免的優惠。（編輯：陳政偉）1100715