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巴基斯坦稱巴士爆炸非恐襲　中國派出聯合工作組

▲巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士昨天爆炸造成嚴重死傷後，中國第一時間定位為炸彈襲擊，要求緝拿兇手，但巴方則稱是事故非恐襲。對此，中國外交部宣布，今天派聯合工作組赴巴國。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士昨天爆炸造成嚴重死傷後，中國第一時間定位為炸彈襲擊，要求緝拿兇手，但巴方則稱是事故非恐襲。對此，中國外交部宣布，今天派聯合工作組赴巴國。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-15 19:57:39

（中央社台北15日電）巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士昨天爆炸造成嚴重死傷後，中國第一時間定位為炸彈襲擊，要求緝拿兇手，但巴方則稱是事故非恐襲。對此，中國外交部宣布，今天派聯合工作組赴巴國。

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14日早上7時，中國企業承建的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達蘇水電站（Dasu dam）專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，據報造成中方人員9死28傷，另有一人失蹤。

中國外交部發言人趙立堅昨天下午在外交部例行記者會稱這起事件是「炸彈襲擊」，要求巴國「儘快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲」；中共官媒環球時報也發文稱「這顯然是一場經過嚴密策劃，並且受到信息支援的恐怖主義行動。」

不過巴基斯坦外交部昨晚發表聲明稱，這輛巴士「發生機械故障後墜谷，導致瓦斯外洩引發爆炸」。

據中國外交部官網發布，中國國務委員兼外長王毅昨天在塔吉克首都杜桑貝會見巴基斯坦外長古瑞希（Makhdoom Shah Mahmood Qureshi）。

王毅表示，中方對今天在巴發生的中方人員嚴重傷亡事件感到震驚。希望巴方迅速查明事發原因，全力救治傷員，及時做好善後，防止類似事件再次發生。「如是恐怖襲擊，要立即緝拿兇手，嚴懲肇事者」。

據發布，古瑞希代表巴基斯坦政府和人民就中方人員嚴重傷亡事件向中方表示誠摯慰問。他說，「初步調查顯示，這是一起事故，目前尚未發現有恐怖襲擊的背景」。巴方將全力救治傷員、徹查事件真相，第一時間同中方分享調查進展，並將竭盡全力確保中方在巴人員安全。

趙立堅今天下午在外交部例行記者會表示，中國黨和政府高度重視，黨和國家領導人第一時間做出重要批示，要求全力搶救傷員，做好傷亡人員善後工作，迅速查明情況，深入評估有關安全風險，盡最大努力保障中方人員生命安全。

他說，已要求巴方儘快徹查事件，妥善轉移並救治傷員，加強安保措施，消除安全隱患，確保在巴中方人員、機構和專案安全。中方將於今日派跨部門聯合工作組赴巴國協助開展工作。（編輯：楊昇儒）1100715

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