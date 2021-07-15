擴產不如預期！泰：AZ要求延遲交貨6100萬劑疫苗

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泰國昨天才有官員表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的AZ疫苗祭出口限制，引發疫苗保護主義疑慮。
對於沙西的說法，阿斯特捷利康並未立即回覆置評要求。
沙西今天還表示，阿斯特捷利康在泰國的代工廠暹羅生物科技（Siam Bioscience）每月疫苗產能有1500萬劑，未來還能擴大。
沙西又說，阿斯特捷利康承諾，泰國廠產量4成會出貨給泰國，但曼谷會要求提高數量。
他表示：「我們必須和他們協商，因為在目前情況下，我們需要更多疫苗。」「我們想要1000萬劑，因為原本的計畫就是1000萬劑。」他指的是先前的每月交貨目標。
泰國正遭遇空前嚴重疫情，今天新增9186例確診和創新高的98例死亡，累計染疫人數達到37萬2215人，其中3032人病歿。
阿斯特捷利康並未公開疫苗配發協議內容，但根據官網資訊，泰國廠的出貨供應數個東南亞國家，包括菲律賓、馬來西亞和印尼，同時也供應台灣。
台灣衛福部次長薛瑞元告訴記者：「我們持續密切觀察和注意這部分發展。我們也與阿斯特捷利康保持緊密聯繫。」
薛瑞元還說，台灣直接向阿斯特捷利康訂購的1000萬劑疫苗當中，除了今年稍早從韓國運抵的11萬7000劑，其餘都來自泰國廠。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100715