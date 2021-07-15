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擴產不如預期！泰：AZ要求延遲交貨6100萬劑疫苗

▲國衛生部副部長今天說，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）已要求將原定出貨給泰國的6100萬劑COVID-19疫苗交期延長5個月。這恐令泰國緩慢的疫苗接種進度雪上加霜。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國衛生部副部長今天說，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）已要求將原定出貨給泰國的6100萬劑COVID-19疫苗交期延長5個月。這恐令泰國緩慢的疫苗接種進度雪上加霜。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-15 20:03:42

（中央社曼谷15日綜合外電報導）泰國衛生部副部長今天說，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）已要求將原定出貨給泰國的6100萬劑COVID-19疫苗交期延長5個月。這恐令泰國緩慢的疫苗接種進度雪上加霜。

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路透社報導，泰國衛生部副部長沙西（SathitPitutacha）接受MCOT電視台訪問時表示，阿斯特捷利康已向曼谷提出要求，盼將承諾出貨給泰國的所有6100萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗交貨時間，從今年12月延後到明年5月。這批疫苗都是由阿斯特捷利康在泰國的產線製造。

泰國昨天才有官員表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的AZ疫苗祭出口限制，引發疫苗保護主義疑慮。

對於沙西的說法，阿斯特捷利康並未立即回覆置評要求。

沙西今天還表示，阿斯特捷利康在泰國的代工廠暹羅生物科技（Siam Bioscience）每月疫苗產能有1500萬劑，未來還能擴大。

沙西又說，阿斯特捷利康承諾，泰國廠產量4成會出貨給泰國，但曼谷會要求提高數量。

他表示：「我們必須和他們協商，因為在目前情況下，我們需要更多疫苗。」「我們想要1000萬劑，因為原本的計畫就是1000萬劑。」他指的是先前的每月交貨目標。

泰國正遭遇空前嚴重疫情，今天新增9186例確診和創新高的98例死亡，累計染疫人數達到37萬2215人，其中3032人病歿。

阿斯特捷利康並未公開疫苗配發協議內容，但根據官網資訊，泰國廠的出貨供應數個東南亞國家，包括菲律賓、馬來西亞和印尼，同時也供應台灣。

台灣衛福部次長薛瑞元告訴記者：「我們持續密切觀察和注意這部分發展。我們也與阿斯特捷利康保持緊密聯繫。」

薛瑞元還說，台灣直接向阿斯特捷利康訂購的1000萬劑疫苗當中，除了今年稍早從韓國運抵的11萬7000劑，其餘都來自泰國廠。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100715

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