效果更好？全球首篇「AZ混莫德納」研究出爐：抗體高10倍

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林氏璧說明，瑞典發表在NEJM一個小型的AZ混打莫德納研究，應該是世界第一篇，研究是有88個醫護人員，間隔9至12週打第二劑，37人是AZ/AZ組，51人是AZ/莫德納組。在第二劑之後7至10天還有30天各抽血檢測抗體，結果顯示，棘蛋白抗體AZ第二劑後可升到5倍，而混莫德納組可升到115倍，相差超過20倍。
在中和抗體方面，林氏璧根據研究表示，AZ第二劑後僅升到2倍，而混莫德納組可升到20倍，相差10倍。這和英國AZ混BNT那篇結果吻合。林氏璧同步表示，有趣的是，若拿南非變種病毒來做中和抗體，AZ/AZ組不太能中和Beta，但混打組則還能產生不錯的效果；不良反應方面，AZ第一劑發燒達40%，AZ第二劑不太發燒，莫德納做為第二劑則會有30多%的發燒，疲勞，頭痛也很明顯。
針對研究結果，林氏璧提出4項個人解讀，第一為這群醫護有近八成是女性，平均年齡40多歲，因此免疫反應較強，高達四成有發燒。第二是混打在這群人看到第一劑和第二劑都有近四成的機會發燒且不舒服，從而換取可能較佳的保護力。第三是等待台灣自己的資料出來也許還要兩個月，但前線許多第一劑打AZ的戰士，包括最容易碰到Delta的醫護人員和機組員，恐怕無法再等兩個月了。
林氏璧認為，要不趕快讓他們補上第二劑AZ，要不讓他們自願混打，他呼籲是時候要做抉擇了，因為在第二次段考前，我們一定要讓前線戰士有對Delta的完整保護力。
但林氏璧也說，抗體高不代表保護力高，他表示，即使台灣做出自己的資料，大概也會和這篇有類似的結果。他反問，我們的專家想要看到什麼，才覺得證據夠了可以勇敢嘗試呢？這要給專家們傷腦筋了，而由於混打所帶來將近四成的副作用，但可以此換取較高的保護力，這也要看接受施打族群能否接受。