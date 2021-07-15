COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

效果更好？全球首篇「AZ混莫德納」研究出爐：抗體高10倍

▲前台大醫院感染科醫師林氏璧15日晚間在所經營的粉絲專頁上，說明瑞典AZ混打莫德納疫苗的研究結果。（圖／NOWnews資料照，朱永強攝）
▲前台大醫院感染科醫師林氏璧15日晚間在所經營的粉絲專頁上，說明瑞典AZ混打莫德納疫苗的研究結果。（圖／NOWnews資料照，朱永強攝）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-15 20:47:02｜2021-07-15 20:49:01

近來有關疫苗能否混打議題引起各界爭論，指揮中心再三表示，目前仍以兩劑相同廠牌為施打為原則。今（15）日晚間，前台大感染科醫師林氏璧日在其經營的「日本自助旅遊中毒者」中發文透露，瑞典AZ混打莫德納的研究出爐，發現產生的中和抗體比兩劑都打AZ高出10倍，與英國AZ混BNT那篇結果吻合，對此他也提出了他個人的4項解讀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲瑞典AZ混打莫德納研究出爐，前台大醫師林氏璧在臉書上說明其4項解讀。（圖／取自「日本自助旅遊中毒者」臉書專頁）
▲瑞典AZ混打莫德納研究出爐，前台大醫師林氏璧在臉書上說明其4項解讀。（圖／取自「日本自助旅遊中毒者」臉書專頁）
 

林氏璧說明，瑞典發表在NEJM一個小型的AZ混打莫德納研究，應該是世界第一篇，研究是有88個醫護人員，間隔9至12週打第二劑，37人是AZ/AZ組，51人是AZ/莫德納組。在第二劑之後7至10天還有30天各抽血檢測抗體，結果顯示，棘蛋白抗體AZ第二劑後可升到5倍，而混莫德納組可升到115倍，相差超過20倍。

在中和抗體方面，林氏璧根據研究表示，AZ第二劑後僅升到2倍，而混莫德納組可升到20倍，相差10倍。這和英國AZ混BNT那篇結果吻合。林氏璧同步表示，有趣的是，若拿南非變種病毒來做中和抗體，AZ/AZ組不太能中和Beta，但混打組則還能產生不錯的效果；不良反應方面，AZ第一劑發燒達40%，AZ第二劑不太發燒，莫德納做為第二劑則會有30多%的發燒，疲勞，頭痛也很明顯。

針對研究結果，林氏璧提出4項個人解讀，第一為這群醫護有近八成是女性，平均年齡40多歲，因此免疫反應較強，高達四成有發燒。第二是混打在這群人看到第一劑和第二劑都有近四成的機會發燒且不舒服，從而換取可能較佳的保護力。第三是等待台灣自己的資料出來也許還要兩個月，但前線許多第一劑打AZ的戰士，包括最容易碰到Delta的醫護人員和機組員，恐怕無法再等兩個月了。

林氏璧認為，要不趕快讓他們補上第二劑AZ，要不讓他們自願混打，他呼籲是時候要做抉擇了，因為在第二次段考前，我們一定要讓前線戰士有對Delta的完整保護力。

但林氏璧也說，抗體高不代表保護力高，他表示，即使台灣做出自己的資料，大概也會和這篇有類似的結果。他反問，我們的專家想要看到什麼，才覺得證據夠了可以勇敢嘗試呢？這要給專家們傷腦筋了，而由於混打所帶來將近四成的副作用，但可以此換取較高的保護力，這也要看接受施打族群能否接受。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
47.56%52.44%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
42.5%57.5%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.05%59.95%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
54.9%45.1%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀