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▲Sandy當時開玩笑追問艾融：「妳不想要當我媽嗎？」好奇艾融幹嘛要提早離席。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YouTube）

有「中職最正MC」封號的艾融，近日頻頻與吳宗憲在綜藝節目上互動，兩人因此傳出緋聞，艾融被視為「新憲嫂」。其實吳宗憲過去也曾在節目上分享，自己有次私下約艾融吃午餐，結果艾融說她只能待一小時就要走。吳宗憲因此直球問艾融，是不是想拒絕自己，沒想到女兒Sandy（吳姍儒）聽後，立刻在一旁補槍，開玩笑問艾融：「妳不想要當我媽嗎？」這段畫面如今又被挖出來討論。吳宗憲當時在節目《小明星大跟班》分享，自己之前曾約過一個女性朋友吃飯：「譬如說約12點半吃飯，她要來之前，突然間告訴你，但是我1點半就要走了，那…那個意思應該很明顯了吧？就以後不要再約了吧？」接著他把矛頭轉向當時人也在場的艾融，直球追問：「艾融，妳當時為什麼這樣對我？」大家這才知道，原來憲哥口中的約會對象就是艾融。艾融當下面露驚慌，連忙擺手說「沒有啦」，Sandy則在一旁開玩笑追問：「」Sandy毫不避諱，直接拿艾融與爸爸吳宗憲的關係開玩笑，讓大家都以為吳宗憲對艾融真的有意思。艾融則解釋，因為自己當天下午還要接著工作，才必須提早離開，不是故意的。而此事之後，艾融與吳宗憲還是互動頻頻。今年7月艾融拍攝《綜藝玩很大》時，不慎撞傷頭部受傷，被送醫縫了2針。當時吳宗憲也立刻上前關心，安慰艾融「沒事」，顯然特別照顧她。針對兩人的緋聞，吳宗憲好友沈玉琳昨日受訪時還幫忙解釋，經過他的雙重確認「他們百分之99.9沒有交往！」沈玉琳說他曾親口問吳宗憲與艾融到底有沒有在一起，結果吳宗憲無奈回答：「見鬼啦，連你也認為我跟她在一起，怎麼可能啦。」吳宗憲還解釋：「演藝圈我誰都照顧，漂亮的誰不照顧啊？」再度否認了緋聞。