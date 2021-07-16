2變數決定投資大局！謝金河曝「1產業」盛況：今年是黑馬
台積電昨（15）日公布2021年第二季財務報告，合併營收約新台幣3721億5千萬元，稅後純益約新台幣1343億6千萬元，季減3.8%、年增11.2%，為歷年同期新高，而單季每股盈餘為新台幣5.18元。財訊傳媒董事長謝金河昨深夜在臉書提到，「兩個變數」將決定下一個投資大局，更直指「第三季的鋼鐵產業會有一番盛況」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-16 07:28:59
謝金河表示，前一天全巿場的焦點都在注意兩件事情，一是台積電法說會，公布第二季業績，另一個是元大證券包銷的陽明海運詢價圈購，由於市價跌到182元承銷價以下，市場擔心破局。台積電的法說會帶給市場錯愕，第二季的EPS只有5.18元，毛利率50%，台積電首季營收3624.1億元，第二季3721.45億元，2q比1q多97.35億元，但淨利只有1343.19億元，比第一季少53.7億元，顯然台積電毛利率從4q的54%，到今年1q的52.4%，現在掉到50%，這個三連降可能會讓市場感到失望。
謝金河指出，美國Adr開盤大跌逾5%，台股受衝擊難免，而最近電子、傳產互爭主流，台積電業績不亮，可能影響整個電子產業的表現。而元大證券包銷的陽明海運詢價圈購，由於市價跌到182元承銷價以下，結果是元大包銷成功，唯一的變數是「捧著10億」，高喊「一股不賣，奇蹟自來」的台驊董事長顏益財以維護股東權益為由放棄，此舉市場會如何解讀？令人玩味。
不過，謝金河也提到，有一個大家都不太注意的數字，就是中國大陸上半年出口表現亮眼，6月出口2814.2億美元，成長32.2%，這當中對美國出口成長逾4成，從單項產品來看，中國大陸的鋼品出口82.88億美元，成長145.68%，5月的成長也有64.4%，這比電機產品的出口成長幅度大很多，也比紡織產品的衰退更突顯。日本6月出口衰退26.2%，但是鋼鐵出口成長71.8%。南韓6月出口成長4成，其中對中國大陸出口成長14.3%、對美國出口成長51.9%，鋼品出口也是大成長。從這些數字來看，美國是帶動經濟增長的火車頭，連中國的產業也被美國牽動。
謝金河最後補充，這兩天中國大陸的鋼鐵股在壓抑幾個月後紛紛跳出大漲，從寶鋼、包鋼、馬鋼等都大漲，美國的鋼鐵股漲勢也很凌厲，美國擴大基礎建設正拉開序幕，美國熱軋鋼捲一噸1765美元，台灣仍然停留在1100美元左右，直言「看起來第三季的鋼鐵產業會有一番盛況！尤其產品直接銷美，在美國有大市場的，今年會是黑馬！」（編輯：賴詠璿）