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北部、東部嚴防高溫　最高溫上看37度

▲中央氣象局指出，今天中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率。 天氣炎熱，氣象局也針對北部及東部5縣市發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局指出，今天中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率。 天氣炎熱，氣象局也針對北部及東部5縣市發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-16 07:50:42

中央氣象局指出，今（16）日受到偏東風影響，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，清晨至上午受東風地形繞流及海陸風輻合，在中南部地區也有零星的短暫降雨發生；中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率。

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天氣炎熱，氣象局針對北部及東部5縣市發布高溫警訊，今天中午前後花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，宜蘭縣，臺東縣地區近山區或河谷為黃色燈號，高溫達36度。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天到下週二（16至20日）「太平洋高壓」減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近發展成「季風低壓」的型態。

吳德榮說，「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣很不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風等)」，其他時間、地區亦偶有局部短暫降雨。

吳德榮表示，今日各地區氣溫落在，北部24至37度，中部23至35度，南部22至35度，東部22至36度﹔下週三、四(21、22日)台灣附近的水氣分布與「熱帶擾動」的發展及動向有關，因有「不確定性」，天氣的變化需再觀察。

吳德榮指出，「季風低壓」東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的區域。最新(15日20時)美國(GFS)模式模擬下週(18)日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東南方海面，未來路徑較原模擬大幅往西調整，朝台灣東北方海面接近，歐洲(ECMWF)模式同時的模擬，強度較弱、發展也較慢，在琉球東南方海面滯留打轉後，緩慢偏北移動。

吳德榮說，由於「熱帶擾動」處在「季風低壓」環流內，不但受到大環境氣流的導引，也受到「季風低壓」環流導引，行徑較一般情況複雜許多，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的「不確定性」，常有大幅度的調整。故目前尚不宜遽下定論，應持續觀察。
 

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