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台積電獲利不如市場預期　早盤跌逾4%、領跌台股摔250點

▲台積電法說會後，ADR收黑跌5%，16日早盤也跌4%以上，來到588元附近，同時領跌台股下挫250點。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電法說會後，ADR收黑跌5%，16日早盤也跌4%以上，來到588元附近，同時領跌台股下挫250點。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-07-16 09:27:44｜2021-07-16 09:30:52

台股風向球台積電昨（15）日法說會，但台積電ADR收黑跌5%，美股也走跌，而今（16）日台北股市早盤跌250點，從昨日收盤新高18034點下殺來到17779點。台積電早盤跌超過25元，跌幅4%以上，最低來到588元，其他大型電子股也整理回測，至於航運為盤面焦點，陽明、萬海與長榮漲3到5%。

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美股道瓊指數15日上漲53.79點，或0.15%，收34,987.02點；標普500指數下跌14.27點，或0.33%，收4,360.03點；那斯達克指數下跌101.8點，或0.70%，收14,543.1點；費城半導體指數下跌71.4點，或2.17%，收3,217.7點。

眾所矚目晶圓代工龍頭廠台積電昨日舉行線上法說會，受到匯率不利影響，第2季獲利不如市場預期，單季EPS為5.18 元，折合美國存託憑證每單位為0.93 美元。而毛利率降到50%，營益率也降至39.1%，同樣低於法人預期。台積電ADR收黑跌5%，主要是華爾街認為持續高資本支出與5奈米折舊成本，都可能損及獲利與毛利，但也有人樂觀看待台積電後市。

權值股台積電今日早盤跌25元，跌幅4%，最低來到588元，並領跌大盤，台股早盤跌超過250點，下殺到17779點。其他半導體如聯電與漢磊跌3%、日月光跌4%、力積電與世界先進跌2%上下。而鴻海跌0.8%，來到118.5元，聯發科跌0.8%。至於盤面焦點仍是航運股，陽明、萬海與長榮漲3到5%。

 

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