我是廣告 請繼續往下閱讀
知名健康聯合診所盧靜怡院長表示，疫情期間人們活動量減低，人體的基礎代謝率下降，所攝取的熱量更容易累積成難甩掉的皮下脂肪與內臟脂肪。醫師提醒，管理體重切忌暴飲暴食，健康的減重應以減少體脂、增加基礎代謝率為目標。
飲食應注重均衡高纖，搭配居家運動外，針對身體局部脂肪較厚如腹部、臀部區域，選擇能全程配戴口罩及完整防護的科技療程加強健康減肥的力道：
▲肥胖是新冠肺炎高風險指標，難提高活動量可藉由科技療程增肌減脂，配戴完整防護達到安全塑身。
冷凍減脂─利用極度溫差減少脂肪層厚度
引進國際認證專利非侵入式低溫技術，藉由持續穩定的冷卻控溫，促使皮下脂肪細胞提早老化和自然凋亡，再經由人體自然代謝排出，以達到減少局部皮下脂肪層的厚度。
盧靜怡醫師指出「足夠時間的低溫」可以造成脂肪細胞的死亡。臨床研究顯示單次冷凍減脂療程35分鐘，經1~3個月代謝後，平均可減少約25%脂肪層厚度，沒有傷口、無恢復期，相當舒適、快速又安全。
肌動減脂─鍛鍊肌肉促使脂肪燃燒代謝
利用國際認證專利HIFEM高強度聚焦磁能技術刺激身體局部肌肉運動，療程30分鐘鍛鍊腹肌相當做2萬個仰臥起坐，引發脂肪細胞裂解進而達到減脂效果，臨床實證連續四次療程有效增加16%肌肉量及減少19%脂肪。
盧靜怡醫師補充：「今年美國臨床研究證實，除了增肌減脂，同時還減少平均14.6%的內臟脂肪。」不擔心運動傷害便能加強核心肌肉群，雕塑身形體態外，更提升整體基礎代謝和健康。
冷凍減脂X肌動減脂 加乘成果安心享瘦
臨床証明冷凍減脂搭配肌動減脂可以相輔相成，加乘效果，加速曲線雕塑。通常皮下脂肪層比較厚（大於3公分）的人，可以先以冷凍減脂減少皮下脂肪，再進一步使用肌動減脂療程，如此被鍛鍊出來的肌肉會有更顯著的呈現，而身材曲線也會更加明顯！
但是如果皮下脂肪層沒有一定厚度的人，可以安排兩種治療同步進行，加速曲線雕塑效果呈現。盧靜怡醫師提醒，不同體形與身體狀況所適合的療程都不一樣，務必諮詢專業的醫師，評估自己的飲食、運動與生活，客製屬於自己的減脂計畫。
資料來源：健康醫療網 肥胖染疫重症率高，炎夏選擇安全享「瘦」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊