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陳建仁曝打安慰劑遭國民黨猛攻　民進黨團不捨

▲陳建仁揭露自己打到安慰劑，引發藍營批評。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲陳建仁揭露自己打到安慰劑，引發藍營批評。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-16 11:03:16｜2021-07-16 11:37:38

前副總統陳建仁參加高端疫苗第二期臨床試驗，15日深夜其在臉書透露，自己被告知打的是高端疫苗安慰劑，引發國民黨文傳會副主委王鴻薇批評，為何只有陳建仁知道打到安慰劑，也質疑陳先前為何背書高端。民進黨立法院黨團今（16）日召開記者會被問及此事，黨籍立委鄭運鵬表示，陳建仁以公衛專家的背景協助國產疫苗測試，完全接受安排被動通知，如此行不由徑還是被抹黑，實在感到非常不捨。

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對於陳建仁自爆打安慰劑引發藍營攻擊，鄭運鵬說，國產疫苗開發是去年疫情剛爆發時，朝野都支持的重點產業，現在到了最後驗證的階段。今年3月陳建仁伉儷願意接受雙盲測試，陳建仁之前訪問就表達，他根本不知道打到疫苗還是安慰劑，這是非常客觀的。

鄭運鵬說，陳建仁以公衛專家協助參與疫苗測試，國產疫苗只要有一劑通過驗證，這對台灣是強心劑，也是面對下一波的安定劑，陳建仁以身試驗是有風險的，卻被王鴻威抹黑，這讓人非常不捨。

鄭運鵬說，陳建仁得知是安慰劑，這樣行不由徑還是會被咬，藍營不但不道歉，還說陳建仁為甚麼得到通知，證明王鴻薇根本搞不清楚。鄭運鵬強調，受試者都是接受安排，也是被動通知，台灣國產疫苗是真實在接受科學雙盲測試，國民黨卻破壞國產疫苗開發跟國人信心，民進黨團誠懇國民黨，即使不正面肯定，但也不要惡意抹黑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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