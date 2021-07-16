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新冠重症患者　發生心律失常的機率增10 倍

新冠重症患者　發生心律失常的機率增10 倍
新冠重症患者　發生心律失常的機率增10 倍

健康醫療網

2021-07-16 11:31:00

【健康醫療網／記者林渝樺報導】根據大學佩雷爾曼醫學院研究人員的一項新研究，入住重症監護病房的 COVID-19 患者發生心臟驟停或心律紊亂的可能性是其他住院 COVID-19 患者的 10 倍，該研究發表在《心律雜誌》

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心臟驟停和心律失常　不僅僅是由於病毒感染

研究表明，儘管因 2019 年新型冠狀病毒病（COVID-19）入住重症監護病房（ICU）的危重患者發生心律失常的可能性高 10 倍，這種心臟驟停和心律失常，很可能是由嚴重的全身性疾病引發的，而不僅僅是由於病毒感染引起。

此研究與早期的 COVID-19 報告不同，早期的 COVID-19 報告顯示新冠患者的心律失常發生率較高有顯著的差異。該研究旨在更清楚地了解SARS-COV-2 病毒及其引起COVID-19作用，包括不規則心率（心房顫動）、緩慢心律（緩慢心律失常）或在 30 秒內自行停止的快速心率（非持續性室性心動過速）。

全身感染、炎症等原因　容易心臟驟停和心律失常

賓夕法尼亞大學心臟電生理學家和心血管醫學副教授醫學博士（Rajat Deo）說，為了最好地保護和治療感染新冠的患者，必須更了解這種疾病如何影響我們體內的各種器官和通路，研究結果表明，與病毒感染導致的心臟細胞受損或感染相比，全身感染、炎症等非心臟原因可能更容易導致心臟驟停和心律失常的發生。

為了評估新冠患者的這種風險，賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的研究人員針對 2020 年 3 月至 5 月入住賓夕法尼亞大學醫院的 700 名新冠患者進行了評估。平均年齡為 50 歲，超過 70% 是黑人。評估心臟遙測和臨床記錄，以了解患者的人口統計學和合併症，並記錄患者的生命體徵、測試結果和治療。

研究發現 53件心律失常事件，包括 9 件心臟驟停事件、25 名需要治療的心房顫動患者、9 名具有臨床意義的緩慢性心律失常和 10 次非持續性室性心動過速事件。但是沒有發現心臟傳導阻滯、持續性室性心動過速或心室顫動的病例。

而在 700 名住院患者中，大約 11% 進入了加護病房（ICU）。其他住院患者均未出現心臟驟停。此外，在控制了潛在的人口統計學和臨床因素後，研究人員發現，與其他住院患者相比，進入了加護病房的患者更容易發生心臟驟停和心律失常。

心律失常與新冠之間　需開展更多研究    

Deo說，該研究仍有局限性，需要更多的研究來評估心律失常的存在是否對因 COVID-19 住院的患者有長期的健康影響。最重要的是，開展研究以評估最有效和最安全的策略。



資料來源：健康醫療網 新冠重症患者　發生心律失常的機率增10 倍

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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