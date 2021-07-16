台大學者提科學證據解封有望　這樣做等於獲兩劑疫苗效應

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針對變種新冠病毒公衛精準防疫部分，陳秀熙說在機場境外部分，入境旅客檢疫、隔離再配合檢測，從原本解隔前只篩一次，到現在入境篩一次高敏感PCR、14天居隔期間居家快篩，解隔前再篩PCR，就足以找到感染症與無症狀的感染者，可防堵隱形感染者進到社區。
再來是國內進入三級後的各項緊急處置，包括幾個大型熱區設置快篩站，已經陸續找到無症狀的個案，幾個小型家庭群聚也同樣透過疫調控制。陳秀熙以屏東Delta事件為例，他說依照估算應該要有75個感染個案，但最後找到17個，這代表當地疫情受到控制，及時阻斷感染。
但陳秀熙表示，這是同時配合勤洗手、戴口罩、保持社交距離（包括停班課、減少群聚）等非藥物公衛介入（NPIs）措施才能達到。另外他也強調一個新的措施，就是環境消毒外也必須保持通風，不可忽視「氣溶膠傳播」！當人口聚集密度太高、室內通風不佳或室內空間太小，都可能增加染疫風險。
他建議，室內空間小或太多人，打開窗戶、門以及使用電風扇改良通風，甚至搭配紫外線消毒等，可有效降低染疫風險。至於若無法改善空間，像是高鐵與台鐵，則可透過員工與消費者的檢測來達到安心防疫。而若不幸感染再搭配抗病毒藥物，讓病患趕快好起來不再具傳染力，以及施打疫苗提高覆蓋率都能降低風險。
也因此，陳秀熙觀察，台灣已經連續一個月Rt值（有效再生數）小於1；致死率下降及康復率增加，解封指數來到0.25；若Delta病毒未有跨縣市群聚感染；入境做三次檢測強化邊境防疫；持續篩檢監測控制小群聚成社區流行；分層疫苗數設率目前1到6類已完成82%；以及持續口罩施戴率與社交距離嚴格實施，強調從這些科學數據來看是有望解封的。
陳秀熙也提出面對病毒，若解封之後精準防疫該怎麼做？他指出持續強化邊境防疫、核酸檢測、抗原快篩檢測、居家快篩檢測、疫苗注射涵蓋率、做好NPIs、備好抗病毒藥物、強化室內環境通風以及環境汙水監測等。
陳秀熙表示，其實大家可以安心，目前台灣的疫情情勢，再加上精準防疫，民眾在第一劑疫苗施打完，等待第二劑疫苗的同時，做好戴口罩再加上保持社交距離，其實可以得到兩劑疫苗的效應。也喊話中央要思考，是要追求完全「＋零」、還是追求零重症？其實台灣目前要解封是有希望、是可行的。