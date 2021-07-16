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臺大醫院吳明賢院長則指出，確診患者在院內配有醫護人員在旁照護，萬一發生緊急狀況都可及時急救，然而，新冠肺炎猝死也會發生在院外，對於到院前的隔離者或潛在患者來說，由於無法時刻監測生理變化，一旦病情快速惡化，醫護也無法在第一時間介入處置，因而容易發生猝死情況。
血氧濃度低於正常值即通知 遠端診療更即時
科技公司協同工研院的血氧數值AIoT量測專業，攜手開發的血氧系統即時監測平台，結合AIoT人工智慧物聯網技術，透過額溫槍、血氧計、血壓機等裝置監測患者的生命徵象，在偵測到一旦血氧濃度低於正常值95%，系統能即時發出預警、通知醫護介入處置。
除了即時監測平台外，護理人員透過混合實境頭戴式裝置，可將視線所見的環境影像傳送回遠端，讓遠端醫師不需要進到病房接觸患者，也能看到相同且立體的現場畫面，給予即時的醫療診斷。
血氧系統即時監測平台+混合實境病房 零接觸診療提升醫療品質
負責本次合作計畫的臺大醫院智慧醫療中心副主任李建璋教授說明，輕度或中度新冠患者中有三分之一可能短期間快速惡化，因此早期識別患者病情惡化對於疾病管理至關重要。面對病毒的高傳染性，「血氧系統即時監測平台」搭配混合實境診療方式，不但減少了更多人員暴露於病毒中的機會，一旦出現患者病情變化需要聯合專家會診時，更可透過遠距協作讓不同專科的醫生團隊加入診斷，大幅改善疫情下的診療品質。
資料來源：健康醫療網 預防快樂缺氧猝死 「智慧醫療」零接觸診療即時且安全
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