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預防快樂缺氧猝死　「智慧醫療」零接觸診療即時且安全

預防快樂缺氧猝死　「智慧醫療」零接觸診療即時且安全
預防快樂缺氧猝死　「智慧醫療」零接觸診療即時且安全

健康醫療網

2021-07-16 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】疫情肆虐之下，可能導致患者產生快樂缺氧（又稱隱形缺氧）症狀，若無及時就醫，可能發生猝死之憾事。為避免因「快樂缺氧」猝死再傳，臺大醫院智慧醫療中心聯手多家科技公司共同開發「血氧系統即時監測平台」，幫助醫護人員即時監測隔離患者的生理變化，更結合混合實境頭戴式裝置，打造「混合實境病房」，讓遠端醫師也能接收到病房真實畫面，零接觸的診療方式，大幅減少醫護感染風險。

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到院前醫護資源仍有限　無法有效預防快樂缺氧猝死

臺大醫院吳明賢院長則指出，確診患者在院內配有醫護人員在旁照護，萬一發生緊急狀況都可及時急救，然而，新冠肺炎猝死也會發生在院外，對於到院前的隔離者或潛在患者來說，由於無法時刻監測生理變化，一旦病情快速惡化，醫護也無法在第一時間介入處置，因而容易發生猝死情況。

血氧濃度低於正常值即通知　遠端診療更即時

科技公司協同工研院的血氧數值AIoT量測專業，攜手開發的血氧系統即時監測平台，結合AIoT人工智慧物聯網技術，透過額溫槍、血氧計、血壓機等裝置監測患者的生命徵象，在偵測到一旦血氧濃度低於正常值95%，系統能即時發出預警、通知醫護介入處置。

除了即時監測平台外，護理人員透過混合實境頭戴式裝置，可將視線所見的環境影像傳送回遠端，讓遠端醫師不需要進到病房接觸患者，也能看到相同且立體的現場畫面，給予即時的醫療診斷。

血氧系統即時監測平台+混合實境病房　零接觸診療提升醫療品質

負責本次合作計畫的臺大醫院智慧醫療中心副主任李建璋教授說明，輕度或中度新冠患者中有三分之一可能短期間快速惡化，因此早期識別患者病情惡化對於疾病管理至關重要。面對病毒的高傳染性，「血氧系統即時監測平台」搭配混合實境診療方式，不但減少了更多人員暴露於病毒中的機會，一旦出現患者病情變化需要聯合專家會診時，更可透過遠距協作讓不同專科的醫生團隊加入診斷，大幅改善疫情下的診療品質。



資料來源：健康醫療網 預防快樂缺氧猝死　「智慧醫療」零接觸診療即時且安全

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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