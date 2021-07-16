長輩宅在家注意防跌！當心3大地雷區，掌握防跌5關鍵！

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居家防疫注意3大地雷區！臥室、客廳、浴室
長者因身體功能下降，包含視力、聽力、肌力、平衡感等，行動較不方便，容易跌倒，目前新冠肺炎疫情嚴峻，大部分長者待宅在家居多，根據國健署調查分析長者跌傷地點，室內第一位為臥室、第二位為客廳、第三位為浴室；另外，長者跌傷的主因則依序為滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏及碰到或撞上物品或人。
居家防跌5妙招 避免增加感染風險
由於長輩長時間待在家中，國健署提供居家防跌5招，呼籲民眾平時多注意居家環境安全，減少跌倒風險，避免疫情期間進出醫院，增加感染風險。
第1招：維持居住環境整潔
- 地板保持乾燥，避免滑倒。
- 家具遠離走道，雜物收納整齊，電線靠牆收好，避免絆倒。
- 去除地毯及踏墊皺摺及捲起的邊緣，腳踏墊底下可加上防滑墊。
- 注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度。
- 電燈開關應接近門口，並且能輕易觸按。
- 樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔。
- 樓梯邊緣需能辨識清楚，最好與樓梯面不同顏色並可加裝夜光防滑條。
- 樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。
- 於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手
- 浴室放置防滑墊
- 沐浴用品及毛巾放置合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。
- 床的高度不宜過高或過低，要能容易上下床。
- 床邊應放置助行器或拐杖，以便長輩上下床拿取。
- 從床上要能輕易開關燈，黑暗中需能清楚辨識開關。
- 可加裝沙發椅或床邊起身扶手，讓長者起身及坐下、躺下更安全。
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