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蔡總統視察竹市疫苗施打　讚林智堅全國第一名

▲蔡英文視察竹市疫苗施打，讚林智堅全國第一名，短時間創造出新竹模式。（圖／總統府提供）
▲蔡英文視察竹市疫苗施打，讚林智堅全國第一名，短時間創造出新竹模式。（圖／總統府提供）

中央社

2021-07-16 22:13:01

（中央社記者溫貴香新竹市16日電）總統蔡英文今天視察新竹市疫苗施打狀況，稱讚市長林智堅短時間創造出新竹模式，「說你是全國第一名也不為過」。她並指出，截至昨天為止，接種率已超過19%，按照目前的進度7月底可以達到25%，施打疫苗已是全民運動。

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總統蔡英文下午到新竹市體育館視察「新竹市疫苗施打情形」，由新竹市長林智堅報告疫苗施打狀況，再由新竹市選區立委柯建銘致詞，隨後由總統發表談話。

總統致詞表示，今天到新竹市現場觀看、感受疫苗施打情況，看到井然有序、非常有效率地施打，謝謝林智堅這段時間帶著市府團隊，全心全意投入施打疫苗與防疫的事情上，真的是辛苦了，「說你是全國第一名也不為過」，希望有更多的第一名出現，全台灣各縣市都能夠全力投入，讓疫苗施打覆蓋率達到預期目標，讓整體防禦一天比一天堅強。

總統說，這兩週以來疫苗持續抵達，台灣取得疫苗累計超過890萬劑，政務委員唐鳳所主導的疫苗施打意願與預約系統都已經上路，開放18歲以上民眾進行意願登記，已進入全民大規模施打階段。

總統提到，國際疫情仍然嚴峻，台灣必須大力衝刺疫苗的施打，加速大規模施打，強化社會整體防護力，這是當前最重要的任務。

她說，這週以來全國每天施打劑數都超過20萬劑，根據最新的數字，到昨天為止，接種率已經超過19%，按照目前的進度7月底可以達到25%，很高興林智堅說，新竹市一定可以達到25%，盼望中央與地方共同衝刺，全國一起來努力達成這個目標。

總統並肯定各縣市在這次疫苗施打過程中所做的努力，地方政府從長者的施打中累積經驗與不斷進步，總統也透過與縣市長的溝通了解情況，由中央調度支援來協助，目前的施打站、施打流程、人力配置、疫苗的供應上都已經上軌道，謝謝各縣市政府的努力，如果有任何需求，中央都會提供資源。

總統特別肯定新竹市團隊疫苗施打的表現，在林智堅的領導下，展現出的用心與效率，真是令人印象深刻，施打疫苗不但是全民公共衛生重要議題，也代表了很多感人的故事與畫面，看出新竹市團隊非常貼心的那一面。

總統說，65歲以上長者接種率，新竹市與連江縣一樣是全國第一名，希望這個好成績繼續維持下去，除了為長輩接種疫苗提供周到的服務，也推出特色疫苗施打站，看過新竹市幾個特色疫苗施打站，都有寬敞明亮的施打空間，尤其貼心照顧孕婦需求的設施，都讓人非常驚豔。

總統表示，短時間創造出來的「新竹模式」今天實地考察確實要給新竹市團隊一個大大的掌聲，請新竹市團隊再接再厲，在長者與孕婦之後，接下來，還有更多的年齡層、更大量的民眾要施打疫苗，請市府團隊繼續做表率，與其他縣市多交流經驗，讓大規模施打可以穩定向前。

總統也呼籲大家踴躍登記，現在18歲以上民眾都可以上1922網站進行意願登記，之後就可以依序等待預約完成接種，現在接種疫苗是全民運動，能夠保護自己、家人、朋友、社會，這是集體對抗病毒最關鍵的策略。

總統說，第三輪的登記還在進行當中，之後也會有下一輪，早登記、晚登記、通通都是有登記，有登記就能夠等待預約通知的到來，希望多多提醒家人朋友，一起登記，一起衝刺接種率，這就是團結防疫守台灣。（編輯：林興盟）1100716

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