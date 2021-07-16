中市警局長交接　盧秀燕對新任局長蔡蒼柏表信心

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卸新任局長交接布達典禮於上午9時30分在市警局8樓大禮堂舉行，由市長盧秀燕擔任主持人，內政部警政署李副署長永癸擔任監交人。新任局長蔡蒼柏，中央警察大學45期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，曾任臺北市政府警察局文山第一分局分局長、臺北縣政府警察局中和、中和第一分局分局長、金門縣警察局局長、新北市政府警察局主任秘書、副局長、保安警察第二總隊總隊長、刑事警察局局長、內政部警政署主任秘書、副署長等重要職務。原任局長楊源明榮調臺北市政府警察局局長。
市長盧秀燕表示，臺中市的治安工作一直以來都是非常具有挑戰性，如何讓過去長期以來民眾對治安負面的印象，改變成為幸福宜居的城市，這是非常艱鉅的任務，卸任的楊局長就任3年多以來，臺中治安有長足的改善，並且繳出了相當亮麗的成績單，近2年本市各類刑事案件發生數持續減少且犯罪率包含每10萬人口「全般刑案發生數」、「全般竊盜發生數」、「詐欺犯罪發生數」及「暴力犯罪發生數」均持續維持六都最低，警察局執行各項治安全國性查緝專案亦均名列前茅，107年至109年安居緝毒專案均評核六都第一，109年檢肅非法槍械工作評核六都第二，109年偵防電信網路詐欺犯罪、檢肅黑道幫派及查捕逃犯等工作均評核績優單位等佳績，這是警察局所有同仁努力的成果，
盧秀燕表示新任局長蔡蒼柏經驗非常豐富，對台中市的治安偵防及交通疏處勢必會有很大的助益。秀燕相信新任蔡局長能在原來的根基上，發揮其奮鬥力，再接再厲，繼續推動本市治安及交通維護工作，創造更輝煌的工作成果。