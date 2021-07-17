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巴基斯坦爆炸案　李克強：務將恐襲兇手繩之以法

▲巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士14日爆炸造成嚴重死傷。中國國務院總理李克強今天與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）通話，要求務必將「恐襲」兇手繩之以法。（圖／中國官媒）
▲巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士14日爆炸造成嚴重死傷。中國國務院總理李克強今天與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）通話，要求務必將「恐襲」兇手繩之以法。（圖／中國官媒）

中央社

2021-07-17 08:00:00

（中央社記者繆宗翰北京16日電）巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士14日爆炸造成嚴重死傷。中國國務院總理李克強今天與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）通話，要求務必將「恐襲」兇手繩之以法。

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根據新華社通稿，李克強在通話時強調，中國政府高度重視在海外中國公民和機構的安全。當務之急是全力救治傷員，最大限度減少傷亡，做好遇難人員善後工作。

他又說，中方工作組已抵巴基斯坦，願與巴方密切配合，希望巴方為工作組提供協助，「動用一切必要手段，認真、負責、準確查明事實真相，務必將恐襲兇手繩之以法」。

李克強還說，希望巴基斯坦採取切實有效措施，加強對在巴中方人員和機構的安全保護，全力防止類似事件再次發生。

新聞稿並引述伊姆蘭汗稱，巴方正在夜以繼日、全力以赴救治傷員，將不遺餘力徹查事件真相，盡快將真兇繩之以法。巴方願協力、支持配合中方工作組展開工作。

伊姆蘭汗並強調，巴方高度重視在巴中方人員和機構安全，已經並將繼續加強安全保護措施，以確保巴中合作計畫安全順利運行。

中國企業承建的開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）達蘇水電站（Dasu dam）專案出勤班車於當地時間14日上午7時，在赴施工現場途中遭遇爆炸，據報造成中方人員9死28傷，另有一人失蹤。

中國外交部發言人趙立堅14日將這起事件形容為「炸彈襲擊」，要求巴國「儘快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲」。

不過巴基斯坦外交部發表的聲明則指這輛巴士「發生機械故障後墜谷，導致瓦斯外洩引發爆炸」。

隨後，趙立堅於15日宣布，中國將派跨部門聯合工作組赴巴基斯坦協助開展工作。（編輯：周慧盈）1100716

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