影／6技巧看對方感情是否專一？面相看「這」網呼超神準

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影片中彤葳說道，以前就常聽自己的母親說道「談感情不要找那種要磨合很久才能夠改變的人，因為人永遠無法憑藉自身力量改變對方，我們能改變的只有自己。」接著她分享6個小技巧，如何判斷另一半是否是「願意寵你的好男生」。
1.手機殼
手機乃現代人貼身之物，若你喜歡的另一半經常更換手機殼，並且經常為追求潮流狂換新機，這就要思考到另一半這樣的「喜新厭舊」的個性，與自己是否相符。彤葳也解釋說明，並非是「愛換手機的男生都很花心」，而是根據自身與周遭朋友的經驗，花心的男生大多都有熱愛換手機這個癖好。
2.另一半是否特別愛面子？
彤葳根據自身經驗講述，愛面子的另一半通常都超在意物質上的「表面印象」，這其實也可以延伸出一種可能性，對方與你交往也可能是因為「你的外表」。她舉例朋友遭劈腿的經驗，朋友的劈腿前任，儘管朋友沒有主動要求，前任仍時常願意砸重金送禮給她。彤葳解析不斷以虛華外表的物質給予，並非只是單純他喜歡妳，更多可能是因為他自己，所以反過來思考，另一半這樣「虛而不實」的戀愛方式，是否與自己的價值觀相符。
3.特別孝順？
彤葳舉例朋友的例子說明，有些渣男會偷偷把小三的電話存成「媽媽」的名字，在正宮面前大大方方接起小三電話，經常以「媽媽需要我幫忙」、「媽媽突然找我」等理由，打斷約會、經常不見蹤影等。看似孝子的行為，你有可能就要思考「這位媽媽的身分真實性」。
接著還有「去到任何地方第一個想到對方」、「無時無刻分享自身的生活」等；最後一項以面相學來判斷，看另一半的「眼尾」，可分辨對方是否是「願意寵你」的人。彤葳說道，以面相學來說「眼尾上揚」的人，通常夫妻宮特別好，而「眼尾下垂」的人，夫妻宮處於較為弱勢，因此「眼尾下垂」的人，屬於比較遷就另一半的那種人。但她也補充解釋，面相學需要綜合比較，不可看一項就輕易判斷。
影片露出後，網友紛紛針對「眼尾」部分，留言表示「真的很準」、「我男友眼角往下，的確脾氣很好都依我」、「有，下垂有準，我有朋友就是這樣疼到很誇張境界」。提醒大家影片純屬經驗分享，請勿過度解讀，僅供參考分享喔！（影音編輯：謝美伶）
※ 影片純屬經驗分享，僅供參考。
※ 民俗信仰，請勿盡信。
▶感謝授權 凹凹u彤葳
原始影片：https://bit.ly/3B7pJxb
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