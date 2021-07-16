打完疫苗肌肉痛、關節痛？醫指２大主因，超過一周盡早檢查！

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打完疫苗肌肉痠痛常見２大主因
疫苗注射，肌肉的痠痛可以分為兩個部分來看：
1、因為疫苗誘發的免疫反應，產生的注射部位肌肉痛，和全身肌肉痠痛，這些肌肉痠痛的問題大概1-2天就會改善很多。
2、因為是肩膀肌肉注射，正確應該注射到肩膀三角肌，若是注射的技術不好，注射到肩關節腔或是肩旋轉肌，就會造成“疫苗注射技術相關的肩膀傷SIRVA”（shoulder injury related to vaccine administration）。研究顯示肩滑囊炎（bursitis）沾粘性肩周炎（adhesive capsulitis），如果在打完疫苗2-3天，肩膀持續肌肉痛，伴隨肩膀無力及關節角度受限，那就有可能是這個注射技術原因。
打完疫苗肌肉、關節痛？２情境應對助改善！
門診來看，以莫德納疫苗所產生的肌肉痛和關節痛會比施打AZ疫苗的比例高，跟疫苗研究數據差不多，尤其是原本就有骨關節舊疾（脊椎疼痛、膝關節炎等等）的病人，打完疫苗後舊傷處疼痛愈加明顯。
48小時內疼痛
會建議大家，若注射後肌肉疼痛，48小時內可以先居家休息，若不舒服，可以先服用acetaminophen和ibuprofen這些居家藥物藥房都可以買。
超過一星期疼痛
若超過一星期，肌肉關節持續疼痛，伴隨肌肉無力關節角度受限，會建議民眾可以到復健科就診查明原因，確定是不是疫苗注射技術的問題（SIRVA）?還是疫苗誘發的免疫反應造成的肌肉關節疼痛?抑或是原本的骨關節的舊疾復發?
復健科醫師會藉由臨床理學檢查，確定疫苗注射完骨關節疼痛的原因，藉由以下的方法幫助民眾改善:1、肌肉伸展及關節運動2、物理治療儀器3、口服消炎止痛藥物4、超音波導引注射消炎藥
現在開始有更多的民眾接受疫苗注射，也會碰到肌肉關節注射的後遺症，大家也不須恐慌，把握以上的原則，相信可以安全的度過疫苗注射的不適期。
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