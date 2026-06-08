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▲菲律賓地震發生後，太平洋海嘯中心立即針對周邊國家發布海嘯警訊，台灣不會受到影響。（圖／取自中央氣象署）

▲2025年9月底，菲律賓中部宿霧近海發生規模6.9強震，許多房屋損毀。（圖／美聯社／達志影像）

菲律賓今（8）日上午7時38分發生規模強震，最新規模下修至7.8，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，太平洋海嘯中心首波警訊雖曾將台灣列入範圍，但後續已排除，台灣不受海嘯威脅，此次地震是菲律賓海板塊隱沒至巽他板塊下方所引發的隱沒帶地震，成因與台灣東部、宜蘭外海地震相似。吳健富指出，菲律賓地震發生後，太平洋海嘯中心立即針對周邊國家發布海嘯警訊，第一波警訊台灣有被列入範圍，不過第二波、第三波就已經將台灣排除，因此台灣並不會受海嘯威脅，氣象署持續觀察中。針對地震成因，吳健富說明，菲律賓南部最大島嶼民答那峨島下方有「巽他板塊」，當菲律賓海板塊朝民答那峨島下方隱沒時，在菲律賓海溝、民答那峨島附近就會出現許多「隱沒帶地震」，通常位置會比較深。吳健富提及，2025年9月30日晚間10點左右，菲律賓中部宿霧外海就曾發生規模6.9強震，導致多棟建築物倒塌、人員傷亡，整體來說地震性質都是一樣的。若以台灣為例，民答那峨島的地震，就如同台灣東部的隱沒帶地震，和年初在宜蘭外海的地震原因類似。