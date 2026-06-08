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美國週五公布5月非農就業報告公布，遠高於先前預期，失業率也與4月持平，拖累美股四大指數上週五（5日）全數走低，連帶台指期夜盤狂瀉，終場下挫3006點，創下單日最大跌幅，拖累台北股市今（8）日開盤下跌563.45點、來到44507.49點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌8.64點、來到422.43點。今日開盤逆勢量大強勢個股：聯電、友達、鴻海、南亞科、凱基金；開盤量大弱勢個股：和桐、倍微。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌135元、來到2230元；聯發科開盤下跌365元、來到3935元；台達電開盤下跌210元、來到2090元。美國5月就業報告公布，新增就業17.2萬人，遠高於市場預估（8萬人），引發投資人擔憂通膨壓力可能升溫，並提高聯準會今年再度升息的可能性。根據CME Fed Watch工具，目前市場對聯準會12月升息的機率已明顯升溫。道瓊指數下跌695.15點或1.35%，報50866.78點；那斯達克指數大跌1121.53點或4.18%，報25709.43點，創下2025年4月關稅風波以來，單日最大跌幅；標普500指數下跌200.57點或2.64%，報7383.74點，寫下自2025年10月10日以來最差單日表現；費半指數崩跌1396.74點或10.26%，報12220.76點。受此影響，美債遭到拋售，殖利率大幅走高。10年美債殖利率突破4.5%，30年期公債殖利率也站上5%，2年期美債殖利率收在4.160%，創2025年2月以來最高。台指期夜盤連帶著雪崩，收42220點下挫3006點，創下史上單日最大跌幅；台積電期貨盤後下跌145元或6.12%，收在2225元。