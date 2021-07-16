BNT疫苗洽購　柯建銘：總統站國家高度解決危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
總統蔡英文下午在新竹市長林智堅、柯建銘陪同下，到新竹市體育館視察「新竹市疫苗施打情形」，柯建銘針對BNT疫苗採購，做上述表示。
林智堅簡報指出，體育館站最讓民眾印象深刻的是，6月22日竹市啟動孕婦接種疫苗計畫，透過臉書發布體育館施打站的空間照片，獲得許多迴響，也讓許多孕婦接受貼心的服務，從當時至今日體育館站也持續為民眾接種疫苗。
林智堅強調，新竹市秉持「1（疫）23原則」，「1（疫）苗來了就打，23分鐘完成。」他並分享現場一名民眾實際接種時間，從報到、接種完只花5分鐘。竹市疫苗施打站均以8分鐘為標準，再加上15分鐘觀察時間，23分內完成，讓接種民眾守護自己的健康、也守護台灣。
林智堅說，竹市9座疫苗施打站採分流、效率、貼心3大服務，規劃30分鐘一梯次；每站配置醫師與護士，一天開站6小時、總量能可服務5500人；各站並採單一動線，並設置問診區、施打區、休息觀察區，每站都有志工協助引導民眾，並貼上社交距離地貼，讓民眾兼顧防疫完成接種。
林智堅表示，新竹市9座疫苗施打站今全開，為5012名預約者施打，上午報到率99.4%，將近100%。16日至22日將為2萬911名預約者施打疫苗，他也有信心，7月底前竹市疫苗涵蓋率可達到總統所設下的25%目標。
林智堅分享9站疫苗施打站監視畫面，各站都有寬敞、舒適空間，鏡頭一轉還有醫護剛好在喝水，顯示整個作業流程非常順利、不需等待、也有完善服務。
對於國民黨近來的批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘回憶，西元2016年7月15日不當黨產條例草案在立法院表決通過，5年前，要表決前，他曾講過一句話，國民黨不要把整個黨綁在鐵達尼號上去撞冰山；5年後的今天，還是看到國民黨把整個黨綁在鐵達尼號上加速撞冰山，這是國家的不幸。
柯建銘說，這段時間全島一命，想走出疫情這個危機，但國民黨只有口水、抹黑、惡鬥，把口水、抹黑與惡鬥當作監督，這是非常不負責任的在野黨，已經成為國家團結非常嚴重的問題，因此他感受非常深刻。（編輯：林興盟）1100716